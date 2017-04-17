"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

3 aylık bebeğe terör sorgusu!

17 Nisan 2017, Pazartesi 15:05
ABD'nin Londra Büyükelçiliğinin, 3 aylık bebeği terör sorgusu için elçiliğe çağırdığı ortaya çıktı.

The Guardian'ın haberine göre, 3 aylık Harvey Kenyon-Cairns'in ailesi, bebekleriyle İngiltere'den ABD'nin Florida eyaletinin Orlando kentine gitmek istedi.

Harvey'in büyükbabası Paul Kenyon, torunu için ABD'nin Vize Feragat Programı kapsamındaki ülke vatandaşlarının doldurduğu Seyahat Onayı Elektronik Sistemi (ESTA) formundaki "Terör, casusluk, kundaklama ve soykırım aktivitelerinde hiç yer aldınız mı veya yer almayı düşünür müsünüz?" sorusunda, yanlışlıkla "Evet" kutusunu işaretledi.

İngiltere'nin Cheshire bölgesindeki Poynton kentinde yaşayan bebek, ABD'li yetkililerce sorgulanmak üzere başkent Londra'daki büyükelçiliğe çağrıldı.

Olay üzerine yanlışını öğrenen 62 yaşındaki büyükbaba Kenyon, "Bunun basit bir yanlış olduğunu ve 3 aylık bir bebeğin kimseye zararı dokunmayacağını anlamamalarına inanamıyorum." dedi.

Büyükbaba Kenyon, torununun başkente gidip gelmesinin yaklaşık 10 saat sürdüğüne ve bu sürenin Manchester'dan Orlando'ya olan 9 buçuk saatlik uçuştan daha fazla olduğuna dikkati çekerek, yaptığı yanlışın kendilerine fazladan 3 bin sterline (yaklaşık 14 bin Türk lirası) mal olduğunu dile getirdi.

"Gerçi bezini sabote etmiş olabilir ama"

Kenyon, "Gerçekten pahalı bir yanlıştı ancak ABD Büyükelçiliğinin bunu fark etmesini umuyordum. Zaten teröristlerin de ESTA formunda 'Evet'i işaretleyeceğini sanmıyorum." diye konuştu.

Sorgu sırasında torununun çok uysal olduğunu ve bir defa bile ağlamadığını kaydeden Kenyon, "Aslında onu sorguya turuncu bir tulumla götürmeyi düşünmüştüm ama büyükelçiliktekilerin mizah anlayışından emin olamadım ve vazgeçtim. Torunum tabii ki soykırım ya da casusluk gibi aktivitelerde yer almadı, gerçi birkaç defa bezlerini sabote etmiş olabilir ama büyükelçilikte bundan bahsetmedim." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: abd, londra
Okunma Sayısı: 1768
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Toygar

    17.04.2017 15:36:53

    "Terör, casusluk, kundaklama ve soykırım aktivitelerinde hiç yer aldınız mı veya yer almayı düşünür müsünüz?" BU NE BİÇİM SORU!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

48. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

MHP seçmeni kongreyi sandıkta yaptı

Çukurca'dan acı haber geldi

Türkiye Barolar Birliği'nden YSK açıklaması

''Kasım 2019'u unutmayın''

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan 'referandum' açıklaması

Putin'in danışmanı Markov: Erdoğan, Putin'den daha fazla yetkiye kavuştu

3 aylık bebeğe terör sorgusu!

Almanya Başbakanı Merkel'den ilk açıklama

Erdoğan'ın ilk müsteşarı, eski Bakan Dinçer'den referandum yorumu

Bakan Ağbal: Bütçe 19,5 milyar lira açık vermiştir

Bediüzzaman'ın dostuydu, darbecilerle yıldızı hiç barışmadı...

Tefekkür Penceresi: Prens Harry... 'Ölüm' ve 20 yıl sonraki yüzleşme...

Saat verdi: Meteoroloji'den İstanbul'a önemli uyarı!

Bayramoğlu yaşanan 'darp' anını anlattı: Benim açımdan acıklı olan...

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama

İşsizlik rakamları açıklandı

DP Genel Başkanı Uysal: Demokrasi mücadelemiz sonuna kadar sürecektir

İşte İstanbul'da ilçe ilçe YSK sistemine girilen sonuçlar...

Dünya tarihi halkoylamasını böyle gördü

En Çok Okunanlar

Genel

Mahkemede biter
Genel

ABD'den tarihi referandum ile ilgili ilk açıklama
Yeni Asya'dan Size

İsimsiz kahramanlara selâm olsun
Genel

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama
Genel

Mustafa Destici'den ilk açıklama
Genel

Meral Akşener'den referandum sonuçları hakkında ilk değerlendirme
Genel

Erdoğan'ın ilk müsteşarı, eski Bakan Dinçer'den referandum yorumu
Süleyman KÖSMENE

Cehennem nerededir?
Genel

Bayramoğlu yaşanan 'darp' anını anlattı: Benim açımdan acıklı olan...
M. Latif SALİHOĞLU

Yakın tarihin 17 Nisan’ları

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.