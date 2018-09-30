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30 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

'3'ü bir arada uygulaması'nda son durum?

30 Eylül 2018, Pazar 09:00
Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine günlük ortalama 95 bin başvuru alınırken, bu sayı dönem dönem 120 bine kadar çıkıyor.

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemleri, uluslararası standartlara uygun, vatandaşların sahtecilik ve mükerrerlikten dolayı mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm kontroller yapılarak yerine getiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ehliyet ve pasaport işlemleri, 2 Nisan 2018 itibarıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılan yeni düzenlemenin ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, işlemler sırasında parmak izin alınan vatandaşların sahtecilikten dolayı mağduriyet yaşamalarının engellenmesi amacıyla biyometrik verilerin sorunsuz bir şekilde alınması için yoğun mesai harcadı.

Bu kapsamda parmak izi alım işlemleri, uluslararası "NIST Fingerprint Image Quality (NFIQ)" standartlarında "FBI Appendix-F" sertifikalı sistem tarafından gerçekleştirildi.

İzler sahteciliğe karşı kontrol ediliyor

Bu standartlar doğrultusunda, 10 parmak düz basım ve çevirmeli parmak izi alımlarında alınan izlerin sırasının kontrolü yapıldı ve kalite eşik değerlerinin oluşmaması durumunda iz alımı yenilendi. Söz konusu kontrollerin, vatandaşların sahtecilikle karşı karşıya kalıp mağduriyet yaşamaması için hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Yeni düzenleme, kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerinden herhangi birisi için verilecek parmak izinin, diğer işlemlerde de kullanılmasına imkan tanıdı. Böylece vatandaşların her bir işlem için ayrı ayrı parmak izi vermesinin önüne geçildi.

Parmak izi alınan bir kişinin, daha sonra yapacağı başvurular sırasında sadece parmak izinin doğrulanmasıyla işlemini tamamlamasının ve çevirmeli izler ile kriminal olay yeri inceleme sonucunda kişinin kimlik tespitinin yapılmasının, alınan bu izlerinin sırasına ve düz ya da çevirmeli alınıp alınmadığına bağlı olduğu bildirildi.

Yarım işlem baştan başlatılıyor

Alınan izlerin verimli kullanılabilmesi için işlem sırasında sebebi ne olursa olsun yarıda kalan iz alım işleminin kaldığı yerden başlatılmaması gerektiği vurgulandı.

Başlatılması durumunda yapılan kontrollerin bozulacağı, bunun da bir sonraki başvurusunda vatandaşın doğrulanamaması ve yaşanacak kriminal olayda olay yerinde kimlik tespitinin yapılamaması sorunlarını ortaya çıkarabileceği kaydedildi.

Bu nedenle işlemler sırasında bir aksaklık yaşanması durumunda kayıt kaldığı yerden değil, bilinçli olarak en baştan başlatıldı.

Mükerrerlik kontrolü

İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde belgelerin mükerrerlik kontrolünün yapılmasına da ayrıca önem verildi.

Sahteciliğin ve vatandaşların yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçmek için yapılan bu kontrol, elektronik belge başvurusu almanın ve belgenin en güvenli şekilde kişiselleştirilmesinin olmazsa olmazı olarak değerlendirildi.

İşlemler sırasında alınan her bir parmak izinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün veri tabanındaki tüm parmak izlerine karşı mükerrerlik kontrolü yapıldıktan sonra ilgili belgenin üretimine onay verildi.

Vatandaş-memur etkileşimi

Parmak izi alımının en iyi şekilde yapılabilmesi için izi alan memur ile vatandaşın etkileşimine de özel önem gösterildi.

Bu doğrultuda görevli memurdan parmak izini veren vatandaşı yönlendirmesi, mümkünse vatandaşın elini tutarak izi bizzat kendisinin alması istendi.

Yetkililer, devir işlemlerinin üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen amaçlanan hedeflere ulaşılmak üzere olduğunu belirterek, günlük alınan ortalama 95 bin başvurunun, dönem dönem 120 bine çıktığını ve alınan verilere ilişkin doğrulamaların ilgili birimler tarafından sürekli tekrar edildiğini bildirdi.

AA

Etiketler: kimlik kartı, ehliyet, pasaport
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