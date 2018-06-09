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30 Mart'ta başladı: 120'den fazla Filistinli şehit oldu, 13672 Filistinli yaralandı

09 Haziran 2018, Cumartesi 09:00
Nekbe'nin 51. yılı nedeniyle Gazze sınırında düzenlenen barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi düzenlendi.

Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekbe"yi anmak ve "Milyonluk Kudüs" gösterisi adı verilen eyleme katılmak için Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusundaki İsrail sınırına akın etti. Gösteriye atıyla katılan bir Filistinli, Türk bayrağı taşıdı.

"Ulusal bir dava için mücadele ediyoruz"

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FKHC) Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, İsrail'in Büyük Dönüş Yürüyüşünü durdurmak için uluslararası alanda çaba sarf ettiğini söyledi.

Büyük Dönüş Yürüyüşüne katılan Mezher, Büyük Dönüş Yürüyüşünün İsrail'in hesaplarını altüst ettiğini ve işgalcileri yıldırdığını ifade etti. Mezher, İsrail'in gösterileri sona erdirmek için uluslararası alanda çaba sarf ettiğini belirtti.

Filistinlilerin ulusal haklarını insani boyuttaki davalar için feda etmeyeceğini vurgulayan Mezher, "Bizler ulusal bir dava için mücadele ediyoruz." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, biri çocuk 4 Filistinlinin şehit olduğunu açıklamıştı.

Gösterilerde, 9'u ağır, 117'si gerçek mermiyle olmak üzere 618 kişinin yaralandığını ifade eden Kudra, bunlardan 48'inin çocuk, 20'sinin kadın, 2'sinin sağlık görevlisi ve 5'inin ise gazeteci olduğunu aktarmıştı.

Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Nekbe'nin 51. yılı dolayısıyla barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi düzenleniyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail askerleri Gazze sınırında 4 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs gösterisi" düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, biri çocuk 4 Filistinlinin şehit olduğu, 618 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Filistinli Yusuf el-Fasih'in Gazze'nin doğu sınırında,  15 yaşındaki Haysem İmad el-Cemel ile 25 yaşındaki Ziyad Cadallah el-Berim'in Han Yunus bölgesinde, İmad Nebil Ebu Derrabi'nin (26) ise Cibaliye kampı bölgesinde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak şehit edildiğini belirtti.

Gösterilerde, 9'u ağır ve 117'si gerçek mermiyle olmak üzere 618 kişinin yaralandığını ifade eden Kudra, bunlardan 48'inin çocuk, 20'sinin kadın, 2'sinin sağlık görevlisi ve 5'inin ise gazeteci olduğunu aktardı.

Gazze'de yaralıların yarısından fazlası "tahrip uçlu mermiyle" hedef alınmış

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralananların yüzde 51'i tahrip uçlu mermiyle vuruldu. Yasak olan bu silahın kullanılması ölü ve ağır yaralı sayısını artırdı." ifadelerine yer verdi.

Kudra'nın açıklamasında, 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısının 127'ye ulaştığı, 14 binden fazla kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Sözcü dün yaptığı yazılı açıklamada da İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, biri çocuk 4 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.

AA

Etiketler: filistin, gazze, nekbe, kudüs, israil zulmü
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