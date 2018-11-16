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16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

30 yıldır Filistin’i tanımadılar

16 Kasım 2018, Cuma
Kuruluşunun üzerinden 30 yıl geçen Filistin’de acı dinmiyor. Bugün itibariyle 140’a yakın ülke Filistin devletini tanısa da bazı Batılı ülkelerin bu grubun içinde yer almaması dikkati çekiyor.

Kuruluş ilânının üzerinden 30 yıl geçen Filistin devleti, İsrail’in işgali ve bazı Batılı ülkelerin yanlı tutumu nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 15 Kasım 1988’de Cezayir’de Filistin devletinin kurulduğunu dünyaya ilân etti. Tek hedefleri kendi bayrakları altında bağımsız Filistin’de özgürce yaşamak olan binlerce Filistinli bu uğurda öldü, yüz binlercesi ise topraklarından sürüldü. Bugün itibarıyla 140’a yakın ülke Filistin devletini tanısa da bazı Batılı ülkelerin bu grubun içinde yer almaması dikkati çekiyor. Filistin’i tanımayan ülkelerin başında sözde dünyanın demokrasi beşiği olarak gösterilen ABD, İngiltere ve Fransa geliyor. Bir milletin kendi vatanında bağımsız ve özgürce yaşama isteği karşısında üç maymunu oynayan ülkeler, İsrail’in kural tanımaz tutumuna da çoğu zaman göz yumuyor. Tüm bu iki yüzlü politikalara ve İsrail’in işgaline rağmen Filistin halkı başkenti Doğu Kudüs olan, Batı Şeria ile Gazze Şeridi’nin de içinde yer aldığı bağımsız bir devlete sahip olma yolundaki mücadelesini sürdürüyor.

 

‘Filistin’in bağımsızlığını somutlaştırın’

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, uluslararası topluma “Filistin’in bağımsızlığını somutlaştırma ve İsrail işgaline son verme” çağrısında bulundu. Ureykat, Filistin devletinin 15 Kasım 1988’de bağımsızlığını ilan etmesinin 30. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, “Filistin dünyadan hala 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini somutlaştırarak bağımsızlık bildirisini hayata geçirmesini, bu bağlamda siyasi, hukuki ve ahlaki görevini yerine getirmesini ve mülteciler sorununa adil çözüm bulmasını bekliyor.” ifadesini kullandı. . Tüm tutukluların acilen serbest bırakılması ve İsrail’in Filistin halkına yönelik tarihi zulmü yerine siyasi, hukuki ve ahlaki görevini yerine getirmeye zorlanmasını isteyen Ureykat, işgal güçlerinin ve savaş suçlularının işledikleri tüm ihlallerin hesabının sorulacağını vurguladı.

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Filistin’de istifa sevinci

Gazzeliler, İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın istifasını sevinçle karşıladı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Eş-Şatıi Mülteci Kampı’ndaki evinin önünde düzenlediği gösteriye onlarca Gazzeli katıldı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, “Lieberman gitti, Heniyye kaldı”, “Netanyahu düştü, direniş ayakta” yazan dövizler taşıdı. Bazı göstericiler Lieberman’ın posterini yakarken, bazıları da sevinçlerini tatlı dağıtarak gösterdi. Göstericilere hitap eden Hamas’ın Kitle Eylem Birimi’nden Hammam Osman, “Lieberman, Heniyye’yi suikastla tehdit etti ancak giden Lieberman, kalan Heniyye oldu.” dedi.

AA

Etiketler: filistin
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