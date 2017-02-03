35 IŞİD şüphelisi için istenen ceza belli oldu

Terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 28'i tutuklu 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü IŞİD mensuplarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 28'i tutuklu 35 şüpheli yer aldı.

Tutuklu 6 şüpheli hakkında ''cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, diğer şüphelilerin de "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, terör örgütü IŞİD'in yapısı ve faaliyetleri ile Türkiye'deki eylemlerinin anlatıldığı, söz konusu şüphelilerin örgüt ile irtibatına yer verildiği öğrenildi.

Başsavcılığın onayladığı iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 23 Aralık 2016'da 41 şüpheli hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 28 şüpheli tutuklanmıştı. Dosya kapsamında 8 şüpheli ise firari olarak aranıyor.