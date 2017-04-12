368 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya girdi

İsrail'de Pesah (Hamursuz) Bayramı bahanesiyle 368 fanatik Yahudi, polisin geniş güvenlik önlemleri altında, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya alındı.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi Basın Sorumlusu Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, 368 fanatik Yahudi'nin, sabah saatleri ile öğleden sonra, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa’ya girdiğini kaydetti.

Pesah Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişlerinin yoğunlaşarak arttığına dikkati çeken Dibs, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki Müslüman gençlere yönelik provokatif eylemlerde bulunduğunu vurguladı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise 360 Yahudi’nin Mescid-i Aksa’ya girdiği, 3 Yahudi'nin de belirlenen kurallara uymadığı gerekçesiyle İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif’ten uzaklaştırıldığı belirtildi.

Aşırı fanatik Yahudiler ve İsrailli yetkililer zaman zaman Mescid-i Aksa Külliyesi'ne girerek burada eğitim gören öğrencileri ve cami cemaatini taciz ediyor. Müslümanların karşı çıktığı bu tür ihlaller nedeniyle Mescid-i Aksa'da sık sık gerginlik yaşanıyor.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Bir çok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.