37 yıl sonra koltuğunu bıraktı

Darbe ülkesi Zimbabve'de Cumhurbaşkanı Robert Mugabe, görevinden istifa etmeyi kabul etti. Mugabe 37 yıldır ülkeyi yönetiyordu.

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de geçtiğimiz Salı gerçekleşen askeri darbenin ardından başlayan siyasi krizde sona yaklaşıldığı haberleri geliyor. CNN International'ın haberine göre, 37 yıldır ülkeyi yöneten 93 yaşındaki lider Robert Mugabe istifa etmeyi kabul etti. İSTİFAYI KABUL ETTİ Dün yaptığı konuşmada istifasını açıklamayan Mugabe'nin generallerle yürüttüğü pazarlıkların ardından istifayı kabul ettiği belirtildi. Robert Mugabe ve eşi Grace Mugabe'ye istifaları karşılığında dokunulmazlık verildiği ve Mugabe çiftinin üzerlerine kayıtlı mülkleri kendilerinde tutabileceği ifade edildi.

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