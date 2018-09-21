39 ülke dışardan gıda yardımına muhtaç

Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan yazılı açıklamada, kurumun dünyadaki gıda durumu ile ekin beklentilerini inceleyen rapor yayımladığı bildirildi.

El uzatılmayan yoksul kalmasın 870 milyon insan açlık çekiyor Açıklamada, “Afrika’da 31, Asya’da 7 ve 1 tane de Karayipler bölgesinde bulunmak üzere toplam 39 ülke, dışarıdan gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. FAO, uzun süreli çatışmalar, ekstrem hava olayları ve yerinden edilmenin milyonlarca korunmasız insanın gıdaya erişimini engellemeye devam ettiğinin altını çizmektedir.” denildi. Doğu Afrika ve Yakın Doğu bölgesindeki gıda güvencesizliğinin temel faktörünün çatışma ve yerinden edilmeler olduğu vurgulanan açıklamada, Afrika’nın güneyi, Yakın Doğu bölgesi ve Güney Amerika’da ise kuru hava şartları nedeniyle tahıl üretiminin düştüğü ifade edildi. AA

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