4 bin kişi tahliye edildi: Patlamalar evleri salladı!

Guatemala'da "Ateş Volkanı" adı verilen Fuego Yanardağı'nın kaya ve kül püskürtmesi üzerine civar yerleşim yerlerindeki yaklaşık 4 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Guatemala Volkanoloji Dairesinden yapılan açıklamada, havaya kaya, duman ve kül püskürten yanardağda gözlemlenen patlamaların evleri salladığı belirtildi. Ulusal afet komisyonu, yanardağ civarındaki 3 bin 925 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Guatemala Afet Zararlarını Azaltma Ulusal Koordinasyon Sözcüsü David de Leon, yanardağın faaliyete geçmesi üzerine volkan civarındaki en az 8 yerleşim biriminde ikamet eden kişilerin güvenli yerlere tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti. 3 bin 763 metre yüksekliğindeki Ateş Volkanı, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri. Fuego Yanardağı'nda haziran ayında meydana gelen patlamalar sonucu 194 kişi ölmüş, 234 kişi kaybolmuştu. AA

Okunma Sayısı: 274

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.