4 bin kişi tahliye edildi: Patlamalar evleri salladı!

Guatemala'da "Ateş Volkanı" adı verilen Fuego Yanardağı'nın kaya ve kül püskürtmesi üzerine civar yerleşim yerlerindeki yaklaşık 4 bin kişi bölgeden tahliye edildi.
Guatemala Volkanoloji Dairesinden yapılan açıklamada, havaya kaya, duman ve kül püskürten yanardağda gözlemlenen patlamaların evleri salladığı belirtildi.
Ulusal afet komisyonu, yanardağ civarındaki 3 bin 925 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Guatemala Afet Zararlarını Azaltma Ulusal Koordinasyon Sözcüsü David de Leon, yanardağın faaliyete geçmesi üzerine volkan civarındaki en az 8 yerleşim biriminde ikamet eden kişilerin güvenli yerlere tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti.
3 bin 763 metre yüksekliğindeki Ateş Volkanı, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri.
Fuego Yanardağı'nda haziran ayında meydana gelen patlamalar sonucu 194 kişi ölmüş, 234 kişi kaybolmuştu.
AA