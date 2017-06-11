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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

40 bin Katalan referanduma destek için sokağa çıktı

11 Haziran 2017, Pazar 19:15
İspanya’da referandum gündemi giderek ısınıyor. Katalonya Özerk Bölgesi’nin başkenti Barselona da 40 bin kişi, referandum ilan eden Katalonya hükümetine destek için sokağa çıktı.

Dünya çapında en tanınmış Katalanlardan olan FC Barcelona takımının eski oyuncusu ve Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, "otoriter devletlerle başa çıkmak için” uluslararası kamuoyundan destek istedi.

Katalonya Özerk Bölgesi Başanı Carles Puigdemont’un bağımsızlık için düzenlenecek referandumun 1 Ekimde yapılacağını açıklamasından iki gün sonra, organizatörlere göre 40 bin Katalan hem Katalan hükümetine desteklerini göstermek hem de merkezi hükümete baskı yapmak için sokağa çıktı.

Elinde şeffaf bir seçim sandığı tutarak kalabalığa seslenen eski futbolcu Pep Guardiola, "politik ifade özgürlüğü” ve “seçme hakkı”nı kastederek "Bütün Avrupa ve dünya demokratlarını Katalonya'da tehdit altındaki hakları savunmaya çağırıyoruz" dedi. Uluslararası kamuoyundan destek isteyen Guardiola şöyle devam etti: "Katalanlar 1 Ekimde seçim yapacak, Katalonya hükümeti demokratik görevini yerine getirirken yalnız olmayacak. İspanya istemese de referanduma gideceğiz.”

Katalanların yüzde 80’i “evet” demişti

Katalanların, İspanya merkezi hükümetiyle 18 kez referandum konusunda uzlaşmaya varmak girişimde bulunduğunu söyleyen eski futbolcu, alınan yanıtın hep “hayır” olduğunu ve böylelikle Katalan halkının yüzde 80'inin desteğinin görmezden gelindiğini ifade etti.

Guardiola'nın Katalanca, İspanyolca ve İngilizce olmak üzere üç dilde okuduğu metinde “bağımsızlık” sözcüğünün kullanılmaması dikkat çekti.

Merkezi hükümet İspanya yasalarının bölgesel bir referandumun yapılmasına izin vermediği gerekçesiyle bağımsızlık referandumunu defalarca kez kesin bir dille reddetmişti.

İspanya Anayasa Mahkemesi, 2015’te Katalan Parlamentosu'nun İspanya'dan ayrılma sürecini başlatma kararını da iptal etmişti. Bunun üzerine Katalonya Eylül 2015’te bağımsızlık referandumu yerine bir halk oylaması düzenlemiş ve Katalanların yoğun ilgi gösterdiği bu gayrı resmi bağımsızlık referandumunda katılımcıların yüzde 80’i bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı.

DHA

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