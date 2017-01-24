400'den fazla ticari işletmesinden 19 Ocak'ta istifa etmiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 19 Ocak Perşembe günü 400'den fazla ticari işletmedeki görevinden istifa ettiği bildirildi.

"Trump Organizasyon" tarafından açıklanan ve Amerikan CNN kanalının detayını paylaştığı belgeye göre Trump, 20 Ocak'ta yapılan yemin töreninden bir gün önce, sorumluluğu bulunan 400'ü aşkın ticari işletmeden resmen ayrıldı.

Donald Trump'ın, 19 sayfalık istifa mektubunda, "Ben, Donald J. Trump, işgal ettiğim tüm yetki ve pozisyonlardan istifa ediyorum. İstifam şu andan itibaren geçerlidir." ifadelerini kullandı.

"Donald Jr. ve Eric Trump, tüm şirketlerden sorumludur"

Başkanlık koltuğuna oturduğu için ticari işlerle uğraşması yasak olan Trump, tüm şirketlerinin yetki ve sorumluluklarını iki oğluna bıraktığını açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da konuyla ilgili açıklamasında, "Donald Jr. ve Eric Trump, tüm şirketlerden sorumludur." demişti.

Trump'ın adayı Pompeo, CIA'in yeni patronu oldu

ABD Senatosunda yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için aday gösterdiği Cumhuriyetçi Kansas vekili Mike Pompeo, gerekli sayıya ulaşarak CIA'in yeni patronu oldu.

Senatodaki oylama devam ederken 67 "evet" sayısına ulaşan Pompeo, senatörlerden gerekli onayı aldı. Tamamı Demokratlardan oluşan 30 senatörün de aleyhte oy kullandığı bildirilen oylama sonucunda CIA'in yeni direktörü belli oldu. Üye sayısı 100 olan senatodaki resmi sonucun henüz açıklanmadığı kaydedildi.

Pompeo, İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor

Temsilciler Meclisinde üç dönemdir Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan ve aynı zamanda İstihbarat Komitesi üyesi olan Pompeo, Washington'da İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor.