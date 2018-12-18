4476 kişi göç ederken öldü

Kötü ekonomik koşullar, iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetler, siyasi baskı, şiddet ve çatışma nedeniyle bu yıl da yüz binlerce kişi ana vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Dünya genelinde 2018'de 4 bin 476 kişi göç ederken öldü.

Dünya genelindeki göçmen nüfusu belli oldu

Bu yıl göçe mecbur kalan toplulukların başında, ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyelilerin yanı sıra Orta ve Güney Amerika'da siyasi baskı ve kötü ekonomik koşullar yüzünden ülkelerinden göç edenler ile Yemen'de zorla yerlerinden edilenler geldi.

Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, 2018'de insanların göç etme nedenlerinin en başında çatışma ve kötü ekonomik koşullar geldi. IOM verileri, genel olarak göç sayısında azalma yaşansa da şiddet ve çatışma temelli göçlerin geçen seneye kıyasla bu yıl yaklaşık yüzde 30 arttığını ortaya koyuyor.

Avrupa'ya göç

Geçen yıla göre Akdeniz güzergahını kullanarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan kişi sayısı bu yıl yüzde 27 azaldı.

IOM'ye göre ülkelerini daha iyi bir hayat için gönüllü olarak veya savaş, doğal afet ve siyasi baskılar gibi nedenlerle mecburen terk etmek zorunda kalan 135 bin 607 kişi bu yıl Avrupa'ya göç etti. Bunların 111 bin 237'si deniz yoluyla, 24 bin 370'i ise karadan Avrupa kıtasına ulaşmayı başardı.

Suriye başta olmak üzere Tunus, Eritre, Pakistan, Irak, Kongo, Afganistan, Fas ve Mali gibi çatışma bölgelerinin yoğun olduğu ülkelerden Avrupa'ya göç edenler, özellikle ilk varış yerleri olan İtalya, İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan'da hayat mücadelelerine devam ediyor.

Orta ve Güney Amerika'nın zor yılı

Güney ve Orta Amerika ülkelerinden yüz binlerce kişi siyasi baskı, açlık, şiddet ve çatışmalar nedeniyle ABD ve Kanada'ya göç etmenin yollarını denedi. Bu ülkelerden toplu olarak yola çıkan göçmenler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye alınacak göçmen sayısına sınırlama getirme politikası, ABD sınırının 2018'de göç hareketliliğinin en yoğun yaşanan yerlerden biri olmasına yol açtı.

ABD Gümrük ve Sınır Güvenliğinin verilerine göre, 2018'de 396 bin kadar kişi ülkeye hukuksuz şekilde girdikleri için yakalandı. Öte yandan yaklaşık 125 bin kişi Orta ve Güney Amerika ülkelerindeki kötü koşullardan kaçarak sığınma talebiyle ABD sınırına ulaştı ancak yetkililer bu kişilerin ülkeye girişini engelledi.

Bunun yanı sıra büyük kısmı Honduras olmak üzere Guatemala ve El Salvador gibi Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya bu yıl 9 bin kadar kişi ulaştı. Zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren bu kişiler, ABD'nin kapılarını kendilerine açacağı günü beklemeye devam ediyor.

Ekonomik krizle sarsılan Venezuela'da bu sene ciddi ölçüde kitlesel göç hareketliliği yaşandı. IOM'ye göre 2018'de günde ortalama 6 bin Venezuelalı başta Kolombiya ve Brezilya olmak üzere komşu ülkelere göç etti.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 4 yıl önce patlak veren iç savaşla büyüyen insani kriz 2018'de ciddi boyutlara ulaştı. Yemen'de bu sene yaklaşık 540 bin kişi yerlerinden edildi. Bunun yanı sıra ülkedeki binlerce Etiyopyalı ve Somalili göçmen çatışmalar yüzünden tahliye edilmek zorunda kaldı.

2018'de 4 bin 476 kişi göç ederken öldü

Göç ederken ölen kişi sayısı 2017'ye kıyasla bu sene yüzde 28 azalmış olsa da göç güzergahlarında yaşanan trajik ölümler insanlığın önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. IOM'ye göre, 2018'de dünya genelinde 4 bin 476 kişi göç ederken öldü.

Göç sırasında yaşanan ölümler son 4 senedir olduğu gibi bu yıl da en fazla Akdeniz göç güzergahında gerçekleşti. Akdeniz'den özellikle Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 2 bin 217 kişi, ekseriyeti denizde olmak üzere göç ederken öldü.

Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya son yıllarda artan göç dalgası bu bölgeyi, göçmen, mülteci ve sığınmacı ölümlerinde ikinci sıraya taşıdı. Amerika kıtasında yaşadıkları kötü koşullar nedeniyle göç etmek zorunda kalan 511 kişi öldü.

Öte yandan 2018'de Afrika'da bin 386, Asya'da 134, Orta Doğu'da 121 ve Avrupa'da da 107 kişi çıktıkları göç yolculuğunda trafik kazası, sandal veya bot gibi ulaşım için kullandıkları vasat araçlarının batması, şiddetli çatışmalara maruz kalma ve sağlık sorunları nedeniyle öldü.