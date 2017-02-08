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8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

45 dakika sürdü: ABD'den Trump - Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama

08 Şubat 2017, Çarşamba 10:15
ABD Başkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez telefon görüşmesi yapan Donald Trump, Türkiye'ye ABD'nin stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak desteğini iletti.

Beyaz Saray'dan 45 dakika süren görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülkenin terörle mücadele konusunda her türlü taahhüdü paylaştıkları bildirildi.

Açıklamada; Trump'ın Erdoğan'a Türkiye'nin DAEŞ ile mücadelesinde katkılarından memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.

Erdoğan'dan Trump'a: PYD/YPG'ye destek vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, PKK ile mücadelenin önemine dikkati çekti, ABD'nin PYD ve YPG'ye destek vermemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan ve Trump arasındaki görüşme, son derece olumlu ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, müttefiklik ve yakın iş birliği vurgusu ön plana çıktı. Terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme geldi.

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın iş birliği içerisinde olmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a başkanlık görevinde başarılar diledi, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, ABD'nin yeni dönemde Gülen Hareketi ile mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını beklediğini söyledi.

Erdoğan, PKK ile mücadelenin önemine dikkati çekti ve ABD'nin PYD ve YPG'ye destek vermemesi gerektiğini ifade etti. 

El Bab ve Rakka'da birlikte hareket etmede mutabık kalındı

İki lider, El Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı, Türkiye-ABD arasında ekonomik iş birliğinin artırılması için atılacak adımları da görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, en kısa zamanda görüşme konusunda mutabık kaldı.

AA

Etiketler: türkiye, erdoğan, abd, trump
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