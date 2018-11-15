5 ay karaya ayak basmadı

Hayatını rekor kırmaya adayan sporculardan biri olan Ross Edgley, ‘imkânsız’ denen başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İngiliz sporcu, Britanya’nın etrafını yüzerek geçen tek sporcu unvanını aldı. Bu inanılmaz yolcuğunu 157 günde tamamlayan Edgley, İskoçya’da köpekbalıklarıyla karşılaştı, 37 kez de denizanası sokması yaşadı. 157 günde yaklaşık 2 bin mil FizikÎ mücadele gerektiren her sporda adını duyurmayı başaran Ross Edgley en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdi. 33 yaşındaki sporcu, 157 günde yaklaşık 2 bin mil yüzerek Britanya’nın etrafında tur atmayı başardı. 1 Haziran’da başladığı yolculuğunu 4 Kasım’da Marygate’e ulaşarak tamamlayan Edgley, beş ay boyunca bir seferde altı saat yüzdü, kendisiyle seyahat eden destek teknesinde dinlendikten sonra tekrar denize atlayıp yolculuğuna devam etti. İngiliz sporcu, 5 ay boyunca bir kez bile karaya ayak basmadı.

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.