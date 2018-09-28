"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

5 Filistinli şehit oldu; 75 Filistinli 'gerçek' mermiyle yaralandı

28 Eylül 2018, Cuma 18:39
İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu 5 Filistinli şehit oldu, 75 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32) ve kimliği henüz belirlenemeyen 12 yaşlarındaki bir çocuğun şehit edildiğini belirtti. 

Yaralı sayısının 2'sinin durumu ağır olmak üzere 75'e ulaştığını aktaran Kudra, yaralılardan 22'sinin çocuk, 4'ünün ilk yardım görevlisi ve 3'ünün gazeteci olduğu bilgisini paylaştı.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

AA

Etiketler: filistin, gazze, israil zulmü
Okunma Sayısı: 432
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    80 bin aday daha üniversiteli oldu

    Meteoroloji'den ''tropik fırtına'' uyarısı!

    Dış borç: 457 milyar dolar

    Görülmemiş bir afet

    5 Filistinli şehit oldu; 75 Filistinli 'gerçek' mermiyle yaralandı

    "Tropik Fırtına" İstanbul'u da etkileyecek mi?

    Merkel: Camilere saldırılar kabul edilemez

    "6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz"

    10 bin polis adayı alınacak

    Gelir idaresi, vergi borçlarını açıkladı

    Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde görevli iki polis memuruna soruşturma

    Hakkari'deki operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Erdoğan-Merkel görüşmesinde gazeteci gerginliği

    MAZLUMDER: 28 Şubat mahkumları yeniden yargılanmalı

    Erdoğan: AB'ye katılım sürecinin canlanmasını istiyoruz

    'Türk halkının gözünde Pakistan'ın yeri çok değerli'

    Aydın'da tropik fırtına önlemi

    Süt üreticileri şikayetçi: Yem fiyatları yüzde 100 arttı, sektör zor durumda

    Yılbaşından bu yana 227 terörist etkisiz hale getirildi

    Doğalgaza zam yolda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kurtuluş adalette
    Cevher İLHAN

    “Af” karmaşası…
    Genel

    Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Can Dündar krizi
    Genel

    50 bin torbacı serbest kalacak... Çocuklarımız tehlikede
    İsmail TEZER

    Değil affa, ceza vermeye de ihtiyaç kalmasa!
    Süleyman KÖSMENE

    Allah sonsuz Nur mudur?
    Genel

    İngiltere merkezli hukuk örgütleri Türkiye'yi BM'ye şikayet etti
    Şemseddin ÇAKIR

    Tiflis’e Üstad’ın baktığı tepeden baktık
    Genel

    Normalleşme ancak hukukla olur
    Faruk ÇAKIR

    Ders kitaplarındaki israfı kim durdurur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.