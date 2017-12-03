5 yıl sonra Mısır'da

Mısır'da gelecek dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıklayan eski Başbakan Ahmed Şefik'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçirdiği yaklaşık 5 yıllık sürenin ardından ülkesine geri döndüğü bildirildi.

Uluslararası Kahire Havalimanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şefik, Abu Dabi'den gelen özel bir uçakta beraberindeki 20 kişiyle Kahire'ye iniş yaptı.

Havalimanında Şefik'i, ailesinden 50 kişi ve bazı destekçilerinin karşıladığı belirtildi.

Şefik'in kızkardeşinin oğlu Şerif eş-Şazili, gazetecilere yaptığı açıklamada, BAE'den ayrılmadan hemen önce Şefik'in ekibinden telefon aldıklarını, sağlık durumunun iyi olduğunu ilettiklerini söyledi.

Eski Mısır Başbakanı Şefik hakkında suç duyurusu

Mısır'da rejim yanlısı olduğu bilinen avukat Semir Sabri'nin, bu akşam ülkeye geri dönen eski Başbakan Ahmed Şefik hakkında Başsavcı Nebil Sadık ve Olağanüstü Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Mısır medyasına göre, Sabri, gelecek dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını Katar merkezli Al Jazeera kanalından açıklaması ve "ihanet suçu işlemesi" nedeniyle Şefik hakkında Başsavcı Nebil Sadık ve terör davalarına bakan Olağanüstü Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sabri'nin, Şefik'in ülkeye dönüşünün ardından gözaltına alınmasını ve yargılanmasını talep ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimleri, "teröre destek verdiği" iddiasıyla 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti. Bu ülkeler daha sonra Al Jazeera kanalının kapatılması da dahil Katar'dan bazı taleplerde bulunmuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise Amerikan CBS kanalında bir programda, "Egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir. Kimsenin buna müdahale etmesini kabul etmeyiz. Tarih, 50 yıl sonra Al Jazeera kanalının tüm bölgede ifade özgürlüğü kavramını nasıl değiştirdiğini kaydedecek. Al Jazeera'yı kapatmayacağız." açıklamasını yapmıştı.

BAE'de gözaltına alındığı iddia edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikamet eden ve ülkesinde önümüzdeki dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıklayan eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik'in gözaltına alındığı iddia edildi.

Şefik'in avukatı Dina Adli Hüseyin, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "BAE yönetimi, Mısır'a göndermek için Şefik'i evinde olduğu sırada gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.

Hüseyin, Şefik ile iletişimin kesildiğini belirtti.

BAE, eski Mısır Başbakanı Şefik'in ülkeden ayrıldığını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik'in Mısır'a dönmek üzere ülkeden ayrıldığını duyurdu.

BAE resmi haber ajansı ENA'nın yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Şefik, Kahire'ye dönmek üzere BAE'den ayrıldı. Ailesi ise hala ülkede." denildi.

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan eski Başbakan Şefik, 2018'de ülkesinde yapılacak seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmişti. Şefik, bu kararının ardından BAE yönetimi tarafından kendisine "seyahat yasağı" konduğunu iddia etmişti.

Avukat Hüseyin, daha önce yaptığı açıklamada, Şefik'in önce Fransa'ya, ardından Mısır'a gideceği bilgisini vermişti.