"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

5 yıl sonra Mısır'da

03 Aralık 2017, Pazar 08:00
Mısır'da gelecek dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıklayan eski Başbakan Ahmed Şefik'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçirdiği yaklaşık 5 yıllık sürenin ardından ülkesine geri döndüğü bildirildi.

Uluslararası Kahire Havalimanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şefik, Abu Dabi'den gelen özel bir uçakta beraberindeki 20 kişiyle Kahire'ye iniş yaptı.

Havalimanında Şefik'i, ailesinden 50 kişi ve bazı destekçilerinin karşıladığı belirtildi.

Şefik'in kızkardeşinin oğlu Şerif eş-Şazili, gazetecilere yaptığı açıklamada, BAE'den ayrılmadan hemen önce Şefik'in ekibinden telefon aldıklarını, sağlık durumunun iyi olduğunu ilettiklerini söyledi.

Eski Mısır Başbakanı Şefik hakkında suç duyurusu

Mısır'da rejim yanlısı olduğu bilinen avukat Semir Sabri'nin, bu akşam ülkeye geri dönen eski Başbakan Ahmed Şefik hakkında Başsavcı Nebil Sadık ve Olağanüstü Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Mısır medyasına göre, Sabri, gelecek dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını Katar merkezli Al Jazeera kanalından açıklaması ve "ihanet suçu işlemesi" nedeniyle Şefik hakkında Başsavcı Nebil Sadık ve terör davalarına bakan Olağanüstü Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sabri'nin, Şefik'in ülkeye dönüşünün ardından gözaltına alınmasını ve yargılanmasını talep ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimleri, "teröre destek verdiği" iddiasıyla 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti. Bu ülkeler daha sonra Al Jazeera kanalının kapatılması da dahil Katar'dan bazı taleplerde bulunmuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise Amerikan CBS kanalında bir programda, "Egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir. Kimsenin buna müdahale etmesini kabul etmeyiz. Tarih, 50 yıl sonra Al Jazeera kanalının tüm bölgede ifade özgürlüğü kavramını nasıl değiştirdiğini kaydedecek. Al Jazeera'yı kapatmayacağız." açıklamasını yapmıştı.

BAE'de gözaltına alındığı iddia edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikamet eden ve ülkesinde önümüzdeki dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıklayan eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik'in gözaltına alındığı iddia edildi.

Şefik'in avukatı Dina Adli Hüseyin, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "BAE yönetimi, Mısır'a göndermek için Şefik'i evinde olduğu sırada gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.

Hüseyin, Şefik ile iletişimin kesildiğini belirtti.

BAE, eski Mısır Başbakanı Şefik'in ülkeden ayrıldığını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik'in Mısır'a dönmek üzere ülkeden ayrıldığını duyurdu.

BAE resmi haber ajansı ENA'nın yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Şefik, Kahire'ye dönmek üzere BAE'den ayrıldı. Ailesi ise hala ülkede." denildi.

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan eski Başbakan Şefik, 2018'de ülkesinde yapılacak seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmişti. Şefik, bu kararının ardından BAE yönetimi tarafından kendisine "seyahat yasağı" konduğunu iddia etmişti.

Avukat Hüseyin, daha önce yaptığı açıklamada, Şefik'in önce Fransa'ya, ardından Mısır'a gideceği bilgisini vermişti.

AA

Etiketler: mısır, şefik
Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    278. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Tek başıma duruyorum bu dağlarda''

    İki metrobüs çarpıştı: 2'si ağır, 19 kişi yaralandı!

    İlginç bir fuar...

    ''FBI’ya yalan söylediği için kovdum''

    ''Salı gününe kadar Erdoğan'a izin veriyorum''

    5 yıl sonra Mısır'da

    85 asker tutuklandı

    OHAL ve İnsan Hakları Paneli bugün yapılıyor

    Papa Arakanlılara seslendi: Dünya adına af diliyorum

    Britanya’dan soykırım nitelemesi: Srebrenitsa gibi olmasın

    Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-0 yendi

    Sağlık Bakanlığı’nda kriz

    "Zam geleceği için ilaçların piyasada bulunamadığı" iddiaları hakkında açıklama

    ABD Savunma Bakanı Mattis’ten "Astana sürecinden bir şey çıkmadı" iddiası

    “Gramaj azaldıkça, ekmekte israf artacak”

    “Hukuk işletilmeli”

    ''Bu yeni bir plan değil''

    CHP'nin İstanbul kongreleri durduruldu

    Kadir Topbaş'tan Reza Zarrab açıklaması

    700 yıllık Osmanlı köyü, nüfusunun 70 katını ağırlıyor...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Salih amel ve İlahî adalet
    Mustafa Sait ÖNAL

    Çiftlik Bank tartışması büyüyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil
    Genel

    OHAL ve İnsan Hakları Paneli bugün yapılıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Papa Arakanlılara seslendi: Dünya adına af diliyorum
    Genel

    Genç Said’ler müfritane irtibat için yollarda
    Cevher İLHAN

    Hamaset ve restli dış politika
    Faruk ÇAKIR

    Aliya’dan çok önemli dersler
    Sertaç LÜSER

    Mersin Kitap Fuarı’nda yaşananlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.