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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

5 yılda 340 idam...

29 Aralık 2016, Perşembe 14:04
Kuzey Kore'de Kim Jong-Un'un iktidara geldiği 2011 yılından bu yana 340 kişinin idam edildiği bildirildi.

Merkezi Güney Kore'de bulunan Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü (INSS), yayımladığı "Kim Jong-Un'un 5 Yıllık İktidarı: Kötü Yönetim" raporunda babası Kim Jong-İl'in ölümünün ardından iktidardaki Kore İşçi Partisinin başına geçen genç liderin iktidarını güçlendirmek için ölüm cezasını kullandığı belirtildi. 

Raporda Kuzey Kore'de Kim'in 5 yıllık iktidarında idam edilen 340 kişiden 140'ının üst düzey hükümet yetkilisi, diğerlerinin de ordu ya da İşçi Partisi yetkilisi olduğu kaydedildi.

İdam edilenler arasında Kim'in eniştesi ve Ulusal Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Chang Song Thaek de bulunuyordu. Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2013'te idam edilen Chang'ın aç köpeklerin önüne atıldığı ileri sürülmüştü.

Savunma Bakanı Hyon Yong Chol ise 2015'te başkent Pyongyang'ta kalabalık önünde uçaksavar mermisiyle idam edilmişti.

Genç lider Kim Jong-Un, babası Kim Jong İl'in 17 Aralık 2011'de kalp krizi sonucu ölmesinin ardından yönetimi devralmıştı.

AA

Etiketler: kuzey kore
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  • numan

    30.12.2016 06:27:42

    Yani adam gözüne pürüz görünen ,gözünün üstünde kaşı olanı idam etirmiş.Eeee ecel celladı da onu ebedi idam için bekliyor.Hiçbir gelecek uzak değildir.Hele de faniyseniz

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