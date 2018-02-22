51 yılda 213 Filistinli, İsrail hapishanelerinde öldü

Filistinli insan hakları örgütleri, İsrail hapishanelerinde 1967 yılından bugüne kadar 213 Filistinlinin can verdiğini açıkladı.

Filistinli Esirler Cemiyeti ile Vicdan Esirleri ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu bugün yayımladıkları ortak basın açıklamasında, 1967 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde 213 Filistinlinin öldüğünü bildirdi. 7'sinin vurularak, 59'unun tıbbi bakımsızlık, 72'sinin de işkence sonucu öldü Açıklamada, İsrail hapishanelerinde can veren 213 Filistinliden, 7'sinin vurularak, 59'unun tıbbi bakımsızlık, 72'sinin de işkence sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı. İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların fiziki ve psikolojik işkencenin de aralarında olduğu "insanlık dışı" muameleye maruz kaldığına değinilen açıklamada, tutukluların yaklaşık yüzde 60'ının "vahşi fiziksel saldırıya" uğradığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin ölümlerine ilişkin özel bir araştırma komisyonu kurulması çağrısı yapıldı. AA

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