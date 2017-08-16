52 yıllık savaş sona erdi

Kolombiya’da 52 yıllık savaşın sona erdiği açıklandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetiminde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) 8 binden fazla silahını yüklediği son kamyonun da yola çıkmasıyla Pondores'te tören düzenlendi. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, törende yaptığı konuşmada, FARC'ın son silahlarını da teslim etmesiyle 52 yıldır süren savaşın sona erdiğini duyurdu. Santos, "Bugün savaşın son nefesini duyduk." dedi. BM Kolombiya misyon şefi Jean Arnault, savaşın sona ermesiyle ülkenin yeni bir geleceğe yöneldiğini ifade etti. Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı. Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" çıkmıştı. Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı. Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin ölmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu. AA

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