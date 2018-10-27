"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

58 yıl hapis cezası alabilir: 'Şüpheli paketleri zanlısı Trump yanlısı çıktı'

27 Ekim 2018, Cumartesi 01:27
ABD'de şüpheli paketlerle ilgili gözaltına alınan ve Cumhuriyetçi Parti'nin resmi üyesi olan Cesar Altieri Sayoc'un sosyal medya hesaplarında Donald Trump yanlısı mesajlarının yanı sıra liberallere karşı komplo teorileri ve nefret söylemi yer alıyor.

ABD'de son günlerde en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan şüpheli paketlerle ilgili tutuklanan kişinin Florida eyaletinin Aventura bölgesinde yaşayan New York doğumlu, 56 yaşındaki Cesar Altieri Sayoc olduğu duyuruldu.

Cumhuriyetçi Parti'ye resmi üyeliği olan Sayoc'a ait sosyal medya hesaplarının Trump yanlısı mesajların yanı sıra liberallere dair komplo teorileri ve nefret söylemi içerikli olduğu görülüyor.

Sayoc'un yakalandığı park alanının yakınında bulunan ve bu kişiye ait olduğundan şüpheli bir minibüsün içinde her yere yapıştırılmış, Demokrat Parti'ye üye olan ya da destek veren önemli isimlerin fotoğraflarının olduğu da ortaya çıktı. Fotoğrafı olan isimler arasında, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, eski Adalet Bakanı Eric Holder ve Loretta E. Lynch, Senatör Elizabeth Warren, Yönetmen Michael Moore ve Gazeteci Chuck Todd bulunuyor.

Trump'a övgü, liberallere nefret

Sayoc'un geçmişine bakıldığında sicili de kabarık. İlk olarak 1991'de, 29 yaşındayken hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınan Sayoc'un daha sonraki yıllarda yine hırsızlık, uyuşturucu, büyük soygun ve yolsuzluk gibi suçlarla sabıka kaydı bulunuyor.

Miami-Dade Bölgesi kayıtlarında, Sayoc'un 2002'de Florida'daki bir elektrik üretim merkezini aradığını ve eğer elektriğini keserlerse, merkezi patlatacağını ve bunun "11 Eylül'den daha kötü" olacağını söylediği bilgileri yer alıyor.

Resmi kayıtlarda meslek alanında "müdür" yazan, Sayoc'un 2012'de iflasını ilan ettiği de görülüyor.

58 yıl hapis cezası alabilir

Sayoc'un yakalanmasının ardından basının karşısına çıkan ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Sayoc hakkında "patlayıcı madde gönderme" ve "eski başkanları tehdit etme" gibi 5 suçlama olduğu ve suçlu bulunması durumunda 58 yıla hapis cezası ile karşı karşıya kalacağını belirtti.

Ayrıca, ABD'nin gündemine oturan şüpheli paketlerin son hedefi California Senatörü Kamala Harris ve milyarder Tom Steyer oldu.

Harris'in Sacramento bölgesindeki ofisine gönderilen paketin aynı bölgedeki, Steyer'e gönderilen paketin de Burlingame bölgesindeki posta merkezinde ele geçirildiği belirtildi.

ABD'de pazartesi gününden bu yana ABD'nin eski başkanları Barack Obama, Bill Clinton, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Eski Adalet Bakanı Eric Holder gibi siyasilerin, yanı sıra CNN'in New York ofisi gibi adreslere şüpheli paketler gönderilmişti.

Paketlerden, "boru bombası" adı verilen patlayıcı düzeneği çıkmıştı.  

AA

Etiketler: abd, şüpheli paket, trump, şüpheli
Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhraçlar hukukî zeminden yoksun

    58 yıl hapis cezası alabilir: 'Şüpheli paketleri zanlısı Trump yanlısı çıktı'

    'Suriyeli olarak bana ve aileme yakışanı yaptım'

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    Tunceli'den acı haber
    📷

    Gece bir başka güzeller...

    Devletler din hürriyetini kısıtlayamaz

    ABD: Menfaatlerimizi koruyacağız ve sorumlulardan hesap soracağız

    Kaşıkçı soruşturması devam ediyor: Kanalizasyonda da inceleme yapıldı

    Almanya'dan Suudi Arabistan kararı

    İlâçta kur uyarısı

    Gül: İade talepnamesinin yerine getirilmesini bekliyoruz

    Dünya Güreş Şampiyonası'ndan sevindiren haberler

    18 şüphelinin iadesi istendi

    'Kaşıkçı'yla bir ilişkisi yok'

    'Cesedini istiyoruz'

    Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde Filistinlilere önemli uyarı

    Gazze Şeridinde tansiyon düşmüyor: 5 Filistinli daha şehit oldu, 170'i de yaralandı!

    AİHM’in kararı bir ‘milât’

    Teneffüs en iyi ders

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İhraçlar hukukî zeminden yoksun
    Ahmet BATTAL

    Diyanette devletçilik ve siyaset
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Unutmamak İçin
    Ali FERŞADOĞLU

    Haset, kin ve nefrete karşı duâ
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisi güçlendirme fırsatı olabilir mi?
    Halil ELİTOK

    Zalimler korkaktır
    Genel

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cuntanın kıyıp biçtikleri
    Genel

    Devletler din hürriyetini kısıtlayamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.