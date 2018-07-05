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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

6 ayda 1400 can

05 Temmuz 2018, Perşembe 00:21
Akdeniz’de umuda yolculukları sırasında ölenlerin sayısı 2018’in ilk altı ayında 1400’ü aştı.

Avrupa mülteci politikalarında nasıl bir yol izleyeceğini tartışırken, Akdeniz’de umuda yolculukları sırasında ölenlerin sayısı 2018’in ilk altı ayında 1400’ü aştı. Bu yılın başından itibaren Akdeniz üzerinden Avrupa’ya kaçmak için yola çıkan 1405 mülteci öldü. Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) Cenevre’de yaptığı açıklamada, sayının şu ana kadar tahmin edilenin yüzde 40 üzerinde olduğu vurgulandı. Bu rakamlara 19 ve 20 Haziran’da meydana gelen faciaların da dahil olduğu belirtildi. Deutsche Welle’nin haberine göre, Berlin’deki IOM veri analiz merkezinden Julia Black, sadece bu iki günde en az 215 kişinin öldüğünü söyledi.

Son 4 günde 300 kişi boğuldu

Cuma günü Libya’nın başşehri Trablus’un kuzeyi açıklarında mültecileri taşıyan bir balıkçı teknesinin alabolara olması sonucu 104 kişi vefat etti. Pazar günüyse Trablus’un doğusunda benzer bir facia meydana geldi, 114 kişi öldü. IOM istatistiğinde yer almanyan son trajediyse pazartesi günü yaşandı ve yine Libya açıklarında bir şişme bottaki 104 kişiden, 63’ü boğularak öldü.

Göçmen örgütleri temsilcilerine göre, İtalya’nın limanlarını özel kurtarma gemilerine kapattığı geçen Haziran, Avrupa’ya kaçışlar sırasında son beş yılda en fazla ölüm vak’asının yaşandığı ay oldu. BM verilerine göre Haziran’da 692 mülteci daha, güvenli bölgelere kaçış yolculuğunda vefat etti.

Libya açıklarında alarm

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) Libya Sorumlusu Othman Belbeisi, Libya açıklarındaki ölüm vakalarının alarm verici boyuta ulaştığını söyledi. Libya özellikle Afrika’dan Avrupa’ya deniz yoluyla ulaşmak isteyen mültecilerin kaçış rotası üzerinde bulunuyor. Othman Belbeisi, insan tacirlerinin, Avrupa’nın Akdeniz’de mültecilere yönelik politikalarını sertleştireceği yönündeki artan söylemleri dolayısıyla, mültecilerin endişelerini kendi çıkarları için kullandığını belirtiyor. Malta’da yetkililer, geçen günlerde Sea Watch 3 adlı Alman mültecileri kurtarma gemisinin limandan ayrılmasına izin vermedi.

Etiketler: mülteci, sığınmacı, akdeniz
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