"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

6 binden fazla mülteci çocuk kayıp

27 Ağustos 2017, Pazar 23:47
Alman Çocuklara Yardım Örgütü, ülkedeki kayıp mülteci çocuk ve gençlerin durumuna dikkat çekerek, resmi kurum ve kuruluşların işbirliğinin yoğunlaştırılmasını talep etti.

Alman Çocuklara Yardım Örgütü, ülkedeki kayıp mülteci çocukların sayısında azalma kaydedilmesinin tehlikenin geçtiği anlamına gelmediği uyarısı yaptı. Örgüttten yapılan açıklamada 14-17 yaş arasındaki yaklaşık 6 bin 500 kadar mülteci genç ve çocuğun halen aranmakta olduğuna dikkat çekilerek, özellikle 13 yaş altındaki 945 çocuğun kayıp olması “alarm verici” diye nitelendi. Federal Emniyet Teşkilâtı, kayıp vak’aların çoğunluğunu bildirimde bulunmadan ikamet değiştirme gibi masum olayların oluşturduğunu tahmin ediyor. Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi, Polis Bilgi Sistemi’ne (INPOL) dayandırdığı haberinde, 1 Temmuz itibariyle kayıp çocuk ve gençlerin sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 27 oranında azaldığını bildirmişti. 

“Suç şebekelerinin eline düşebilirler”

Alman Çocuk Yardım Örgütü, kayıp mülteci genç ve çocukların aranmasına yoğun bir biçimde devam edilmesi gerektiğini belirterek, bunların şuç şebekelerinin eline düşmesi tehlikesinin büyük olduğuna dikkat çekti. Örgüt, arama çalışmaları için bir yanda polis ve federal makamların diğer yanda Alman Kızıl Haçı ve gençlere yardım örgütlerinin daha iyi bir işbirliği içinde olmasını talep ederek, genç mültecilerin Avrupa’da bir sınırdan diğerine geçerken şahsî verilerinin daha iyi kayıt altına alınmasını da istedi. DW’nin haberine göre Alman Çocuk Yardım Örgütü, şimdiye kadar çocukların neden kayıp olduğu ve hangi durumda oldukları konusunda çok şey bilinmediğini, ancak ve ancak kaybolmaların gerçek sebebinin bulunmasıyla ön tedbir çalışmalarına hız verilebileceğini belirtti.  

Etiketler: mülteci, çocuklar
Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    181. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En güzel cevap

    Halkın ekonomisi iyi gitmiyor

    Hat, İlahi güzelliği gösteren bir perdedir

    Allah sabredenlerle beraberdir

    Gıda israfından kaçının

    6 binden fazla mülteci çocuk kayıp

    Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanında yüzü güldü

    5 bin 717 akademisyen KHK ile ihraç edildi... Bir KHK intiharı daha...

    İsviçre’ye 5 yıldızlı cami

    "Başkan kendi adına konuşuyor"

    Adalet Bakanı Gül'den 'lekelenmeme hakkı' açıklaması

    Kabe-i Şerif ile buluşmak için arefe gününü bekliyor...

    Bakan uyardı: Deprem kapıda

    Antalya'daki orman yangınından sevindiren haber

    Erdoğan’dan ‘genç başkan’ talimatı

    İçişleri Bakanlığı'ndan bir ilk... SMS'le tehlikeli yol uyarısı

    Eski MİT'çiye tutuklama

    IŞİD'e büyük darbe!.. Telafer geri alındı

    Kılıçdaroğlu 57'nci Alay'a Saygı Yürüyüşü'nde

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah sabredenlerle beraberdir
    Genel

    En güzel cevap
    Genel

    Halkın ekonomisi iyi gitmiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Asrımıza işaret eden âyetler
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hani dostları çoğaltıp düşmanları azaltacaktınız?
    M. Said Zeki

    Hâkimler sadece Berlin’de mi?
    Süleyman KÖSMENE

    İnanarak duâ etmekle ne kazanırız?
    Yeni Asya'dan Size

    Bayram haftası
    Faruk ÇAKIR

    Sevgi nefretin önüne geçsin
    Genel

    Hat, İlahi güzelliği gösteren bir perdedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.