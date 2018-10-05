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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

6 yılda 259 kişi selfie çekmek isterken öldü

05 Ekim 2018, Cuma 00:24
Dünya genelinde 259 kişi öz çekim (selfie) yapmak isterken öldü.

2011-2017 yıllarını kapsayan bir araştırmaya göre, dünyanın farklı yerlerinde 259 kişi öz çekim yaparken öldü.

Araştırmada, insanların sosyal medya hesaplarında beğeni toplamak için yüksek bölgelerde öz çekim yaparak hayatlarını riske attığı vurgulandı. Öte yandan, son yıllarda artan öz çekim yaparken ölümlerin çoğunun bu nedenle meydana geldiğine dikkat çekildi.

Son olarak geçen ay ABD'de 18 yaşındaki Tomer Frankfurter 250 metre yükseklikten, temmuz ayında ise 19 yaşındaki Gavin Zimmerman Avustralya'da uçurum kenarında öz çekim yaparken düşerek yaşamını yitirmişti.

BBC Türkçe

Etiketler: öz çekim, fotoğraf, insan
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