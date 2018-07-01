"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

600'ün üzerinde gösteriyle Trump'a tepki: ''Donald Trump gitmeli''

01 Temmuz 2018, Pazar 01:24
ABD Başkanı Donald Trump'ın çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikasına karşı ülke genelinde 600'ün üzerinde gösteri düzenlendi.

ABD genelinde yüz binlerce kişi, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikası nedeniyle Trump yönetimini protesto etti.

Ülke genelinde ABD Başkanı Donald Trump'ın çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikasına karşı 600'ün üzerinde gösteri düzenlendi.

Trump'ın doğum yeri ve Demokratlar'ın kalesi New York'ta binlerce protestocu Brooklyn Köprüsü'nde yürüdü.

Göstericiler, ''Aileleri ayırmayın'', ''Donald Trump gitmeli'', ''Sayın Başkan, Meksika yemeğini severken neden Meksikalıları sevmiyorsunuz? Aileleri ayırmayın'', ''Nefrete ve korkuya yer yok, mülteciler hoş geldiniz'' yazılı dövizler taşıdı.

Trump karşıtı sloganlar atan göstericilere sürücüler de korna çalarak destek verdi.

Washington'da da protestocular, Trump Otel'in önünden yürüyerek, "Utan'', ''Benim başkanım değil'' sloganları attı.

Aileler, gösterilere küçük çocuklarıyla katıldı

Ailelerin gösterilere küçük çocuklarıyla katılması dikkati çekti.  

Broadway'de kapalı gişe oynayan müzikal tiyatro oyunu Hamilton'ın küratörü Lin Manuel Miranda, katıldığı gösteride ninni söyledi, ABD'li ünlü şarkıcı Alicia Keys de 7 yaşındaki kızıyla geldiği gösteride çocuğu kendisinden alınan annenin yazdığı mektubu okudu.

Küçük çocuklar da ''Çocuklar kafese konulmamalı'' yazılı dövizler taşıdı.

Trump, ülke genelinden ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ABD'ye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasına son veren başkanlık kararnamesine imza attı ancak 2 binden fazla çocuk hala ailelerinden ayrı tutuluyor.

***

Tıklayınız:

ABD'de protestolar devam ediyor: "Çocuklar nerede?"

AA

Etiketler: abd, trump, protesto
Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    30 Mart'tan bu yana 135 Filistinli şehit edildi; 15 binden fazla Filistinli yaralandı...

    600'ün üzerinde gösteriyle Trump'a tepki: ''Donald Trump gitmeli''

    “İslâmsız İslâmcılık”
    📷

    Karikatürler

    Son hâli görenleri şaşırttı

    Türkiye AB’den vazgeçemez

    Uçak biletleri cep yakmamalı

    Portekiz kaybetti, Fransa'nın rakibi Uruguay oldu

    AYM'den OHAL kanunlarına ilişkin iptal başvuruları hakkında karar

    Kanada Müslümanlarının memnuniyetle karşıladığı karar

    Ülkelerinin borcu için 33 milyon dolar topladılar

    ''1MDB'' yolsuzluk soruşturması: 900'den fazla banka hesabı donduruldu

    750 bin kişinin hayatından endişe ediliyor: Ateşkes görüşmeleri de sonuçsuz kaldı...

    Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Dera için acil çağrı

    1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam...

    Saadet Partisi’nden Cumhurbaşkanı’na çağrı

    Demokrasinin yara aldığı toplumlarda komplo teorileri çok yaygın

    Arjantin kaybetti, çeyrek finale yükselen ilk takım Fransa oldu

    Minik Eylül gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mignon: Bu yaralar nasıl iyileşecek?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ve ADAM kazandı...
    Genel

    “İslâmsız İslâmcılık”
    Serdar Ahlatcı

    Ben mi, biz mi?
    Mustafa ORAL

    Kalbinde sevda, omuzunda kalem yükü
    Faruk ÇAKIR

    Sağlık, sıhhat, selâmet
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî ömrünü bulunduğun gün bil
    Fatma Betül

    Modern zamanlarda Hacer olmak
    Erkan TÜRK

    Barla'da Barla'yı okumak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.