"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2017 PAZAR - YIL: 47

66 yıldır devam eden dikkat çekici arşiv

05 Şubat 2017, Pazar 13:51
Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde eşi ile birlikte yaşayan Sami dede, ilginç arşiv merakı ile ilçenin dikkat çeken ismi oldu.

Arıcılık uğraşan Helvacı, geçmişten günümüze ilçede ölen kişilerin isim ve fotoğraflarını kayıt altına alarak arşivliyor.

Ölen kişilerin yakınlarının, kendisine ölen kişinin 40'ıncı gününü takip etme konusunda rica etmeleri üzerine başlayan merakın 66 yıldan bu yana devam ettiğini belirten Sami Helvacı, şöyle konuştu:

"Anadolu’da ölümden sonra 40’ncı ve 52’nci günü şeklinde çeşitli adetler vardır. Bugünlerde ölen kişinin yakınları, mevlit okutup yemek ikramında bulunur. Birçok insan da okuma yazma bilmediği için benim takip etmem konusunda bana ricacı olurlardı. Talep çok fazla olunca ben de kayıt altına alarak unutmamak istedim. Bunu yaparken de ölen kişinin resmini aldım. Uzun yıllar yaptığım çalışma, arşive döndü. Arşivimde geçmişten günümüze Tomarza’da hayatını kaybeden binlerce kişinin ismi, ölüm tarihi ve resmi bulunuyor."

DHA

Etiketler: kayseri, arşiv, tomarza
Okunma Sayısı: 90
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanının tarafsızlığı, devletin sigortasıdır

    Trump'a bir şok daha: Temyiz Mahkemesi de vize yasağı talebini reddetti

    Yarıyıl tatili sona eriyor

    Kanada tek ses tek yürek ve dünyaya mesaj: "İslamofobia yasaklansın"

    Fırat Kalkanı'nda 166'ncı gün: TSK'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Ankara'da birçok adrese eş zamanlı büyük operasyon: 60 gözaltı

    Trump'a hukuk dersi: ''ABD Başkanı da dahil hiç kimse hukuktan üstün değildir''

    Metrobüs yolunda kaza: Yaralılar var!

    Bu kadar yetki evliyayı bile azdırır

    Enflasyon yoksulu vuruyor

    STK’lar siyasete teslim

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Çağ dışı yasa tasarısına büyük tepki: ''Başörtüme Dokunma''

    Zulmen idam edildi: İskilipli Atıf Hoca

    'Müslüman karşıtlığını sürdürdüğü müddetçe İngiltere'de istemiyoruz'

    Açıklamalarını üzüntüyle izliyoruz

    Meral Akşener'den referandum ile ilgili flaş açıklama

    Kayseri şehidi dualarla...

    İnsanlık dışı vize yasağını askıya alan yargıca sert sözler...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O yanlış, en büyük zararı cemaate verir
    Genel

    Bu kadar yetki evliyayı bile azdırır
    Genel

    Ankara'da birçok adrese eş zamanlı büyük operasyon: 60 gözaltı
    Faruk ÇAKIR

    Zekâtı unutan huzuru unutsun
    Mehmet KARA

    Referandum bir parti meselesi değil
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımda en esaslı düstur: Hürriyet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    STK’lar siyasete teslim
    Genel

    Enflasyon yoksulu vuruyor
    Misbah ERATİLLA

    Hisar (Hesaré): Barla ve Sav’a kardeş bir köy

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.