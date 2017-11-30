Endonezya'da Agung Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle Bali'de turizm gelirinde 665 milyon dolarlık kayıp öngörülüyor.

Endonezya Turizm Bakanı Arif Yahya, popüler turistik bölge Bali'de sezon döneminde Agung Yanardağı alarmı üzerine yıl sonuna kadar yaklaşık bir milyon yabancı turistin seyahatlerini iptal etmesinin beklendiğini açıkladı.

Bali Adasının özellikle ağustos-aralık ayları arasında günde ortalama 15 bin ziyaretçiyi ağırladığına dikkati çeken Yahya, yıl sonuna kadar beklenen iptallerle turizm gelirlerinde 665 milyon dolar kayıp öngördüklerini ifade etti.

Alarm durumu uzun süre devam edebilir

Yetkililer yanardağda süren hareketlilik ve büyük patlama riskine karşılık alarm durumunun uzun süre devam edebileceğini belirtiyor.

Agung Yanardağı'nın hafta başında yeniden kül ve duman püskürtmeye başlamasıyla en üst seviyede alarmın verildiği Bali'de çarşamba gününe kadar uçuşların iptal olmasıyla on binlerce turist mağdur olmuştu.

Mağdur turistler için ücretsiz konaklama

Turizm Bakanlığı, mağdur olan turistlere ücretsiz konaklama sağlanacağı ve vize sorunu yaşayanların vizelerinin de geçici süreyle uzatılacağını bildirmişti.

Başta Avusturalya olmak üzere Çin, Japonya, İngiltere ve Hindistan'dan turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Bali'yi, geçen yıl yaklaşık 4 buçuk milyon turist ziyaret etti.