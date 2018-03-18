68 bin sivil Doğu Guta’yı terk etti

Rusya ordusu, Suriye’nin başŞEHRi Şam’ın dışındaki Doğu Guta’yı terk eden sivillerin sayısının 68 bine yükseldiğini açıkladı.

Rusya ordusu, dün sabah 20 binden fazla sivilin Suriye’nin başşehri Şam’ın dışındaki Doğu Guta’dan ayrıldığını, bugüne kadar insanî koridorlardan bölgeyi terk eden si- villerin sayısının 68 bine yükseldiğini açıkladı. Reuters, bölgedeki örgütlerden Feylak el Rahman’ın da Pazar sabahı yaptığı açıklamada yaralıların tahliyesi için bir Birleşmiş Milletler delegasyonu ile görüştüklerini açıkladığını duyurdu. Örgütün İstanbul’daki sözcüsü Vael Alvan, yayınladığı ses kaydında görüşmelerin ateşkes ve insanî yardımı da kapsadığını belirterek, “Doğu Guta’yı terk etmemiz pazarlık konusu değil.” dedi. Doğu Guta’daki en büyük ikinci grup olarak görülen bu örgüt 2013 yılında, merkezinde yer alan Baraa Tugayı’na yeni birliklerin katılmasıyla oluşmuştu. Suriye ordusu ve hükümet yanlısı milisler, son bir ayda muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’ya yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmışlardı. Savaş uçaklarının da dahil olduğu operasyonlar sonucu Doğu Guta’nın bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolüne geçmiş, muhaliflerin kontrolündeki topraklar üç ayrı bölgeye bölünmüştü. Suriye ordusunun dün sabah yaptığı açıklamaya göre bölgenin yüzde 80’i hükümet güçlerinin kontrolüne geçti. Gözlemcilere göre son dönemdeki çatışmalarda 1000’den fazla sivil öldü.

Doğu Gutalı STK’lardan BM’ye çağrı

Suriye’nin başşehri Şam’da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’da bulunan sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu “Sivil Blok”, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararının bir an önce yürürlüğe sokulmasını ve bölgeden çıkmak isteyen sivillerin güvenliğinin sağlanması için güvenlik gücü ve koridoru oluşturulmasını talep etti. Sivil Blok, BM, BMGK üyeleri ve uluslar arası toplumdan, BMGK’nın 24 Şubat’ta aldığı ateşkes kararının derhal yürürlüğe sokulması, Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta’ya yönelik bombardımanlarının bir an önce durdurulması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve Cenevre görüşmelerinin sürdürülmesini talep etti. Açıklamada, Doğu Guta’daki sivillere, hem bölge içinde, hem de bölge dışındaki yerler arasında hareket serbestisi ve güvenliği sağlanması çağrısı yapıldı.