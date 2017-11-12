7,3’lük deprem Türkiye’de de hissedildi

Irak’ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’deki bazı kentlerden de hissedildi.

Deprem bugün saat 21.20’de meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin merkez üssünün Halepçe kentinin güneybatısı olduğunu bildirdi.

Deprem başkent Bağdat dahil Irak’ta geniş bir bölgede hissedildi.

Türkiye de sallandı

Türkiye’de de özellikle Irak’a komşu doğu ve güneydoğu kentlerinde yurttaşlar sarsıntıyı hissetti. Birçok kentte halk panikle sokaklara çıktı.

Henüz Türkiye ve Irak’taki can kaybı, yaralı ya da hasarla ilgili bir bilgi yok.

İran’da hasar var

İran devlet televizyonu, Irak sınırındaki sekiz İran köyünde hasar olduğunu, bazı köylerde elektriklerin kesildiğini, bölgeye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

Kızılay ekipleri yola çıktı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık “Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı’yla irtibat halindeyiz” dedi.