7 askerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Japonya açıklarında önceki gece Filipinler bandıralı ACX Crystal adlı yük gemisi ile çarpışan ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyeri USS Fitzgerald'ın mürettebatından 7 denizcinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Çarpışmanın ardından motorları çalışmayan destroyer başka deniz araçları desteğiyle Japonya'nın Yokosuka limanına getirildi. Çarpışma nedeniyle, destroyer kaptanın da aralarında bulunduğu üç kişi yaralanmış, 7 deniz piyadesinin de kayıp olduğu açıklanmıştı. Toplam 330 mürettebatı bulunan, 154 metre uzunluğunda, 10 bin ton ağırlığındaki destroyer, 29 bin ton ağırlığındaki yük gemisi ile çarpışmıştı. Kazada ölen Amerikalı askerlerin cesetleri, çarpışmada ağır hasar gören destroyerin su bastığı kompartımanda bulundu. DHA

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