7 ayda 27 bin yeni milyoner

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, Ocak-Temmuz döneminde 27 bin 45 kişi artarak 166 bin 25’e ulaştı.

Milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı ise 1 trilyon 78 milyar 734 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Temmuz sonu itibarıyla 166 bin 25’e ulaştı. Geçen yıl sonuna göre 27 bin 45 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 78 milyar 734 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

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