7 milyon çocuk aç

UNICEF, Yemen’de açlıkla karşı karşıya olan 14 milyon kişinin yarısından fazlasını çocukların oluşturduğunu açıkladı.

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UNICEF, Yemen’de açlıkla karşı karşıya olan 14 milyon kişinin yarısından fazlasını çocukların oluşturduğunu açıkladı. Örgüte göre, savaşın sona ermesi tek başına ülkedeki krizi bitirmek için yeterli değil. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bölge Direktörü Geert Cappelaere, Yemen’de açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 14 milyon kişinin yarısından fazlasını çocukların oluşturduğunu söyledi. Cappelaere, ülkede açlık tehdidi altında olan çocukların sayısının 7 milyondan fazla olduğunu belirtirken, halihazırda 1 milyon 800 bin çocuğun yetersiz beslenme, 400 bin çocuğun da akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu söyledi. Yüzyılın en ağır insanlık krizlerinden birinin yaşandığı ülkede “2015 yılından bu yana 6 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü ya da ağır yaralandığını“ söyleyen Cappelaere, “Bunlar yalnızca teyit edebildiğimiz rakamlar, ancak bilânçonun bundan çok daha ağır olduğunu sanıyoruz“ diye konuştu.

IMF: İnsanî krizden endişeliyiz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Yemen’deki insani kriz ve çatışmaların ekonomik maliyetinden endişe duyduklarını belirterek, “Uluslar arası toplumu Yemen’in hızla yeniden inşa edilmesi ve diğer insani ihtiyaçların karşılanması için yardıma hazırlıklı olmaya teşvik ediyoruz.” dedi. “Yemen’deki insani kriz ve çatışmaların ekonomik maliyeti konusunda endişeliyiz.” diyen Rice, buna karşın kuruluşun çatışma bölgelerinde yapabileceklerinin sınırlı olduğunu vurgulayarak, “Yemen’de çatışmalar sona erer ermez makroekonomik istikrarın sağlanması, kurumsal kapasitenin inşa edilmesi ve ekonomik büyümenin başlamasına yardım etmek için çalışmaya hazırız. Ayrıca, uluslararası toplumu, Yemen’in hızla yeniden inşa edilmesine ve diğer insani ihtiyaçların karşılanması için yardıma hazırlıklı olmaya teşvik ediyoruz.” diye konuştu.