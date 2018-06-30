"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

750 bin kişinin hayatından endişe ediliyor: Ateşkes görüşmeleri de sonuçsuz kaldı...

30 Haziran 2018, Cumartesi 21:36
Suriye'nin Dera ilinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için toplanan Rus ve askeri muhalif heyetleri, görüşmede bir sonuca varamadı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Dera ilinde askeri muhalifler ile Rus heyetinin, Dera'da kalıcı ateşkes şartlarını konuşmak için gerçekleştirdikleri toplantı başarısızlıkla sonuçlandı.

 

yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dera'daki askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus heyeti Busra eş-Şam ilçesindeki bir askeri noktada bir araya gelerek, Dera'daki kalıcı ateşkesin şartlarını görüştü.

Deralı askeri muhaliflerin kurduğu Merkezi Operasyon Odası Sözcüsü İbrahim Cebbavi, toplantıya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Cebbavi, "Ruslarla yapılan görüşme başarısızlıkla sonuçlandı. Rusların sunduğu şartlar çok aşağılayıcıydı. Bunun üzerine muhalifler toplantıdan çekildi." dedi.

Rus heyetinin kabul edilemeyecek şartlar sunduğunu anlatan Cebbavi, "Toplantıda, Suriye'nin güneyinin tümünü Esed rejimine teslim etmemizi istediler. Özgür Suriye Ordusu'ndan elindeki bütün ağır ve hafif silahları teslim etmesi istendi. Daha sonra uzlaşı sürecinin başlayacağı ifade edildi. Ayrıca rejimin tutuklama listesindekilerinin de mahkeme karşısına çıkarılması şartını sundular." diye konuştu.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekçileri 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek, bazı sivil yerleşimleri ele geçirdi.

Saldırılarda 100'den fazla sivil can verdi

Görüşmelerin gerçekleştiği sırada Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından yapılan açıklamada, rejim güçlerinin Dera'nın doğu kırsalındaki Ghasam beldesine düzenlediği varil bombası saldırısında 7 sivilin öldüğü kaydedildi.

Böylece rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana en az 104 sivil öldü.

Rejimin Dera'daki sivili yerleşimlere karadan ve havadan düzenlediği şiddetli saldırılar sonucu en az 150 sivilin ülkenin güneyindeki Ürdün ve İsrail sınırını yakınına göç etti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı.

ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, bölgede önceki gün 5 sağlık merkezinin hedef alındığını bildirmişti. Egeland'ın açıklamasının hemen ardından, kentin doğu kırsalında hizmet veren hastane vurulmuş ve hizmet dışı kalmıştı.

***

Tıklayınız:

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Dera için acil çağrı

Bir dram da Ürdün sınırında yaşanıyor: 15 Deralı öldü...

Ürdün sınırına akın ediyorlar

ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'Dera' açıklaması

Kanada: Suriye'deki durumdan çok ciddi endişe duyuyoruz

AA

Etiketler: suriye, dera, iç savaş
Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanada Müslümanlarının memnuniyetle karşıladığı karar

    Ülkelerinin borcu için 33 milyon dolar topladılar

    ''1MDB'' yolsuzluk soruşturması: 900'den fazla banka hesabı donduruldu

    750 bin kişinin hayatından endişe ediliyor: Ateşkes görüşmeleri de sonuçsuz kaldı...

    Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Dera için acil çağrı

    1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam...

    Saadet Partisi’nden Cumhurbaşkanı’na çağrı

    Demokrasinin yara aldığı toplumlarda komplo teorileri çok yaygın

    Arjantin kaybetti, çeyrek finale yükselen ilk takım Fransa oldu

    Minik Eylül gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı...

    AYM, 11 KHK için yapılan başvuruyu reddetti

    'Fiyatlar çok yüksek'

    13 yaşındaki İmam Hatipli Rus vatandaşı Andalib'den LGS'de dikkat çeken başarı

    'Allah böyle insanlarımızdan razı olsun'

    Bir dram da Ürdün sınırında yaşanıyor: 15 Deralı öldü...

    Hamaney: Budalalık yapıyorlar

    Gazze şehitleri, binlerce kişinin katılımıyla ebediyete uğurladı

    MHP’li Kalaycı: Şehit cenazesine tüm vatandaşlar katılabilir

    Yılmaz: Pazarlarının genişleyeceğini sanıyorlar

    Albayrak devam dedi, Çakır ve Mahçupyan yazılarına ara verdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu kıvılcım demokrasi meşalesini yakar
    Hasan KOÇ

    Pencerelerden seyret, içlerine girme
    Süleyman KÖSMENE

    Mü’min neden umutsuz olmaz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni dönemde iktidar ve muhalefet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cenaze gerginliği
    Faruk ÇAKIR

    Yüz yıllık tuzak
    Ali FERŞADOĞLU

    Herşeyle imtihan edildiğimizin farkında mıyız?
    Cevher İLHAN

    Ve seçim çarpıklıkları…
    Ahmet BATTAL

    Rey ve ikaz vazifesi - 2
    Genel

    "Bu tamamen hukuk kurallarına aykırı''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.