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14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

750 milyon kişi bulunduğu ülkeden memnun değil

14 Aralık 2018, Cuma 15:27
ABD merkezli Gallup araştırma firmasının yaptığı küresel ankete göre başka bir ülkeye göç etmek isteyenlerin oranı artıyor.

Yapılan araştırma, dünyada 750 milyon kişinin böyle bir fırsata sahip olmaları halinde bir başka ülkeye göç edeceğini ortaya koyuyor.

Gallup'un araştırması 152 ülkede 453 bin kişi üzerinde yapıldı. Söz konusu araştırma göçmen krizinin neredeyse zirvede olduğu 2015 — 2017 yılları arasında yapıldı.

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Euronews'ta yer alan habere göre, araştırmada dikkat çeken noktalardan birisi bir başka ülkeye göç etmek isteyenlerin gitmek istediği ülkeler sıralamasında ABD'nin açık ara birinci sırada yer alıyor olması. Anketten yola çıkarak yapılan hesaplamaya göre 160 milyon kişi ABD'ye, 47 milyon kişi Kanada'ya, 42 milyon kişi Almanya'ya, 24 milyon kişi Suudi Arabistan'a gitmek istiyor.

Ankete göre, Türkiye'ye gitmek isteyenlerin sayısı ise 6 milyon.

Ülkelerini en çok terk etmek isteyenler ise sırasıyla Sierra Leone, Liberia, Haiti, Arnavutluk, El Salvador, Kongo, Gana, Dominik Cumhuriyeti, Nijerya, Ermenistan, Honduras, Suriye ve Kosova.

Euronews Türkçe

Etiketler: göç, dünya, insan
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