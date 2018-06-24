871 ton petrol nehre aktı

ABD'de ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıkmasının ardından yaklaşık 871 ton ham petrolün nehre aktığı bildirildi.

BNSF Demiryolu Şirketi Sözcüsü Andy Williams, yaptığı açıklamada, Iowa eyaletinin Doon kentinde ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıktığını ve çok sayıda vagonun devrildiğini belirterek yaklaşık 871 ton ham petrolün aşırı yağışlar nedeniyle taşan Little Rock Nehri'ne döküldüğünü belirtti. Nehrin ham petrolden arındırılması için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Williams, şu an için çevresel bir felaket durumunun bulunmadığını söyledi. Yetkililer, trenin, Little Rock Nehri'nin şiddetli yağışlar nedeniyle taşması nedeniyle raydan çıkmış olabileceğini belirtti. AA

Okunma Sayısı: 458

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.