"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

9 ülke Rus diplomatları sınırdışı edecek

26 Mart 2018, Pazartesi 16:18
İngiliz istihbaratına bilgi sızdıran eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin Moskova’ya yöneltilen suçlamalar doğrultusunda Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Fransa, Danimarka, Ukrayna ve Çekya Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.

Brüksel’de düzenlenen AB zirvesinin ardından 9 Avrupa ülkesi, İngiltere'ye destek verip Skripal olayıyla nedeniyle Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Salisbury’deki kimyasal saldırıya ilişkin İngiltere ve transatlantik müttefiklerimizle dayanışma doğrultusunda 13 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldık. Ayrıca bilindiği gibi Rusya ile diplomatik ilişkilerimiz askıya alınmış halde” ifadeleri kullanıldı.

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    9 ülke Rus diplomatları sınırdışı edecek

    ABD'nin ilk başörtülü spikeri göreve başladı

    2 milyon TL'lik rüşvete suçüstü

    Dolar 4 liraya dayandı

    Suriyeli çocukların yalnızca yüzde 60’ı eğitime erişebiliyor

    HSK'nın 'torpil' cevabı: Kanun böyle çıkarılmış

    Uzmanlar e-Devlet’te açık buldu

    Türkiye'den vatandaşlık almak 300 bin dolara düşürülüyor

    25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi

    Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

    Benzine bir zam daha

    Rusya'da facia: Yangında 64 kişi öldü

    Irak: Sincar'da PKK'nın çekildiği bölgelerde güçlerimiz konuşlandı

    Bediüzzaman yine buluşturdu

    Üniversite ve yargıda kıyım, yatırımlara tırpan

    O ülkelerden farkımız olmaz

    Öğretmene kıymayın

    Yüzde 85 adalete güvenmiyor

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan İncirlik açıklaması

    En Çok Okunanlar

    İslam YAŞAR

    Üniversite ve yargıda kıyım, yatırımlara tırpan
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Eğriye eğri, doğruya doğru
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamet koptuğunda ölmüşlerin ruhuna ne olacak?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk karanlık cinayet
    Risale-i Nur'dan

    İslâm güneşine engel olan perdeler açılıyor
    İnci Karaman

    Sineğin gözleri
    Mehtap Yıldırım YÜKSELTEN

    Ölme ihtimalimiz
    Yeni Asya'dan Size

    58. yıldönümünün ardından
    Genel

    O ülkelerden farkımız olmaz
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimde teknoloji

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.