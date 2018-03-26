9 ülke Rus diplomatları sınırdışı edecek

İngiliz istihbaratına bilgi sızdıran eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin Moskova’ya yöneltilen suçlamalar doğrultusunda Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Fransa, Danimarka, Ukrayna ve Çekya Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.

Brüksel’de düzenlenen AB zirvesinin ardından 9 Avrupa ülkesi, İngiltere'ye destek verip Skripal olayıyla nedeniyle Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Salisbury’deki kimyasal saldırıya ilişkin İngiltere ve transatlantik müttefiklerimizle dayanışma doğrultusunda 13 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldık. Ayrıca bilindiği gibi Rusya ile diplomatik ilişkilerimiz askıya alınmış halde” ifadeleri kullanıldı.

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