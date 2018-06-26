AB 7 Myanmarlı üst düzey asker hakkında yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) aralarında 700 bin Müslüman'ın Bangladeş'e göç etmesine neden olan operasyondan sorumlu iki generalin de aralarında bulunduğu 7 Myanmarlı üst düzey askeri yetkili hakkında yaptırım kararı aldı.

Myanmar ordusuyla işbirliği ve eğitim çalışmalarını yasaklayan AB, hafta başında alınan kararla, 7 üst düzey askere ait mal varlığını dondurdu ve birlik ülkelerine seyahat yasağı getirdi.

Asker ve polislerden oluşan Myanmarlı yetkililerin katliam, cinsel şiddet ve Arakan halkının evlerinin sistematik "yakılmasından" sorumlu tutulduğunu belirten karar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yedi kişilik listede bulunan tümgeneral Maung Maung Soe ayrıca ABD tarafından tarafından kasım ayında yaptırım listesine alınmıştı.

AB tarafından yapılan açıklamada, tümgeneral Maung Maung Soe'un, "Myanmarlı Müslümanlara yönelik ciddi insan hakları ihlallerinden ve zulümden sorumlu olduğu" kaydedildi.

Myanmar ordusuysa yaptırım uygulanan tümgeneral Maung Maung Soe'un kovulduğunu, korgeneral Aung Kyaw Zaw'ın ise istifaya zorlandığını duyurdu.

Myanmar sorunu

BM, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısını 700 bini aştını söyledi. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor. Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de şu ana kadar yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.