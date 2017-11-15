AB, Almanya’yı şikayet edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, tüm uyarılara karşın şehirlerindeki hava kirliliğine önlem almayan Almanya'yı Avrupa Adalet Divanı'na şikayet edecek.

Komisyon yaptığı incelemede başta Berlin, Düsseldorf, Stuttgart ve Worms ile birlikte Ludwigshafen ve Frankenthal bölgeleri olmak üzere 28 şehirde havanın kirlilik oranının yüksek olduğunu tespit etmişti. Komisyonun Almanya'da yaptırdığı incelemelerde insan sağlığını tehlikeye düşüren azot dioksit oranı yüksek çıkmıştı. Komisyon, 7 Aralık'ta yapılacak toplantıda Almanya hava kirliliğine karşı alacağı önlemler paketini sunmazsa konuyu Avrupa Adalet Divanına taşıyacak. Almanya'nın mahkum olması halinde yüksek para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Federal Hükümetin Sözcüsü Steffen Seibert, komisyonun dava açacağını doğrularken, federal hükümetin komisyonla konuyla ilgili iletişim halinde olduğunu söyledi. Seibert ayrıca yerel yönetimlerle federal hükümetin soruna çözüm bulmak için ortak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.