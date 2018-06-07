AB, Ar-Ge için 100 milyar avro kaynak ayıracak

AB, 2021-2027 bütçesinde Ar-Ge ve inovasyona yönelik programlara 100 milyar avro ayırmayı planlıyor.

Avrupa Birliği (AB), gelecekteki bütçesinde Ar-Ge ve inovasyonu destekleyecek programlara 100 milyar avro kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, birliğin 2021-2027 bütçesinde bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturulacak "Horizon Europe" projesi için ayrılan payın 100 milyar avro olmasına yönelik teklifini açıkladı.

Buna göre, Horizon Europe, AB'nin mevcut Horizon 2020 programının devamı niteliğinde olacak.

AB'nin inovasyonda öncü rol oynaması için Avrupa İnovasyon Konseyi kurulacak. Konsey, yüksek potansiyele sahip, girişimci şirketlerin tek bir noktadan mali ve teknik olarak desteklenmesini sağlayacak.

Horizon Europe programına, toplumsal zorluklar ve endüstriyel değişimlere odaklanılması misyonu verilecek. Böylece program, kanserle mücadele ve temiz taşımacılık gibi alanları kapsayacak projelere daha fazla destek sunacak.

AB üyesi ülkelerin inovasyon imkanları sağlanacak yeni desteklerle artırılacak. Ulusal Ar-Ge ve inovasyon seviyeleri düşük olan AB üyesi ülkelere destekler iki katına çıkarılacak.

Horizon Europe programıyla desteklenen bilimsel yayın ve verilerin erişime açık olması sağlanacak. Horizon Europe, AB'nin uyum, savunma ve dijital gibi diğer çeşitli programlarıyla daha etkin iş birliği yapacak.

AB Komisyonu'nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlenmişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan sağlanıyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.