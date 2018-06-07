"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

AB, Ar-Ge için 100 milyar avro kaynak ayıracak

07 Haziran 2018, Perşembe 15:54
AB, 2021-2027 bütçesinde Ar-Ge ve inovasyona yönelik programlara 100 milyar avro ayırmayı planlıyor.

Avrupa Birliği (AB), gelecekteki bütçesinde Ar-Ge ve inovasyonu destekleyecek programlara 100 milyar avro kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, birliğin 2021-2027 bütçesinde bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturulacak "Horizon Europe" projesi için ayrılan payın 100 milyar avro olmasına yönelik teklifini açıkladı.

Buna göre, Horizon Europe, AB'nin mevcut Horizon 2020 programının devamı niteliğinde olacak.

AB'nin inovasyonda öncü rol oynaması için Avrupa İnovasyon Konseyi kurulacak. Konsey, yüksek potansiyele sahip, girişimci şirketlerin tek bir noktadan mali ve teknik olarak desteklenmesini sağlayacak.

Horizon Europe programına, toplumsal zorluklar ve endüstriyel değişimlere odaklanılması misyonu verilecek. Böylece program, kanserle mücadele ve temiz taşımacılık gibi alanları kapsayacak projelere daha fazla destek sunacak.

AB üyesi ülkelerin inovasyon imkanları sağlanacak yeni desteklerle artırılacak. Ulusal Ar-Ge ve inovasyon seviyeleri düşük olan AB üyesi ülkelere destekler iki katına çıkarılacak.

Horizon Europe programıyla desteklenen bilimsel yayın ve verilerin erişime açık olması sağlanacak. Horizon Europe, AB'nin uyum, savunma ve dijital gibi diğer çeşitli programlarıyla daha etkin iş birliği yapacak.

AB Komisyonu'nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlenmişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan sağlanıyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.

AA

Etiketler: AB, Ar-Ge, Horizon Europe, kaynak
Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail askerleri 7 Filistinliyi yaraladı

    Uygur İslâm aliminin "siyasi eğitim merkezi"nde öldüğü iddiası

    'Man Adası iddiaları'na ilişkin tazminat davasında karar

    İnce: Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım

    Merkez Bankası yine faiz artırdı

    Yeni Asya Gazetesi'nde Kadir Gecesi Programı düzenlenecek

    Milletvekili adayı Dökmeciler: Devletin bekâsı hükümetin bekâsı ile bir tutuluyor

    Akşener: Mutlaka alternatif üretmeyi severim

    Türkiye'de nüfusa kayıtlı 3.5 milyon Suriyeli sığınmacı var

    ABD ile S-400 anlaşmazlığı sürüyor

    Trump'tan Beyaz Saray'da ilk iftar

    Erdoğan: Türkiye'de basın özgürlüğü var

    Millet artık T A M A M diyecek
    📷

    Akıllı Tahta

    Bilimin ölüme çare arayışı
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    “Gazze’ye Özgürlük” yolda

    Saadet Partisi’nin afişi söküldü; CHP afişleri kesildi

    Balkonda başka, içerde başka konuşuyor

    Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz Artı Tv’ye konuştu: Ne yapsalar yetmiyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz Artı Tv’ye konuştu: Ne yapsalar yetmiyor
    Genel

    Balkonda başka, içerde başka konuşuyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran’da ne olmalı?
    Genel

    Millet artık T A M A M diyecek
    Risale-i Nur'dan

    “Kadir Gecesi’ni hususan son 10 günde arayınız”
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah kimi sever, kimden yanadır?
    Ahmet BATTAL

    Kışla ve siyaset yaklaşımları
    Caner KUTLU

    Demokrasi, fıtrat ve şeriata uygundur
    Genel

    Üniversitelerde de korku hakim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.