AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

BM Genel Sekreteri Guterres'in Arakan'da etnik temizlik uygulandığını ifade etmesi üzerine AB İnsani Yardım Sekreteri de durumun "etnik temizlik" olduğunu kabul etti.

Sığınmacıların durumlarını incelemek üzere Bangladeş’i ziyaret eden Stylianides, Myanmar hükümetinin bütün vatandaşların haklarına saygı göstermeye “ikna edilmesi” gerektiğini söyledi.

Myanmar ’da uğradıkları soykırım ve katliam nedeniyle Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların ciddi şekilde yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, “BM Genel Sekreteri Guterres’e katılıyorum, belki de bu duruma ilişkin tek tanımlama etnik temizliktir” ifadesini kullandı.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan ’da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman şehit oldu. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300’e yakın köy, ordu ve terörist Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş’e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş’e kaçmanın yolunu arıyor.

GÖRÜŞMELERDE BİR GELİŞME YOK

BM, Myanmar’da Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı soykırımın çözümü ve Arakan’a insani yardım ulaştırılması girişimlerinde gelişme kaydedilemediğini bildirdi. Myanmar hükmeti ile yapılan görüşmelerde şimdiye kadar hiçbir gelişme kaydedilemediğini belirten BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “Sahadaki durum her şeyi anlatıyor. İnsani yardım ulaştırmak istediğimiz Arakan’a hâlâ erişimimiz yok” dedi.

Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan mültecilerin Arakan’a dönebilmeleri için haklarının garanti altına alınması gerektiğini vurgulayan Dujarric, “Arakanlılar evlerine özgürce dönmeli” ifadesini kullandı.