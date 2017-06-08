"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

AB 'Avrupa Savcılığı' makamı kurmaya hazırlanıyor

08 Haziran 2017, Perşembe 16:12
AB üyesi 20 ülke, mali suçlarla ilgilenecek yeni bir savcılık makamı kurma planına destek verdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülke, mali suçlarla ilgilenecek yeni bir savcılık makamı kurma planına destek verdiklerini açıkladı.

28 AB üyesi ülkenin ilgili bakanları Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısı için Lüksemburg’da bir araya geldi. Toplantıda, AB’de işlenen mali suçlarla ilgilenecek yeni bir savcılık makamı kurma teklifi ele alındı.

Toplantı sonrası AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, 20 birlik üyesi ülkenin Lüksemburg merkezli bir AB Savcılığı kurulması için geliştirilmiş iş birliği anlaşması üzerinde uzlaşı sağladıkları kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin mali konularda daha yakın iş birliği yapması planlanıyor

Açıklamada, AB’nin kurmayı planladığı Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) için geliştirilmiş iş birliğine Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Estonya, Almanya, Yunanistan, İspanya, Finlandiya, Fransa, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Slovakya’nın katıldığı, İtalya ve Avusturya’nın da katılım niyetlerini açıkladıkları bildirildi.

AB'nin diğer üye ülkelerinin de istedikleri zaman bu oluşuma katılabilecekleri belirtilen açıklamada, söz konusu savcılığın kurulmasıyla AB üyesi ülkelerin mali konularda daha yakın iş birliği yapmasının planlandığı kaydedildi.

Kurulması planlanan AB Savcılığı'nın, birliğin bütçesine ve mali çıkarlarına karşı işlenen suçların faillerinin ve suç ortaklarının soruşturulmasından ve yargı önüne çıkarılmasından sorumlu olması öngörülüyor.

Söz konusu makamın kurulması için savcılık düzenlemesinin Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.

Avrupa Savcılığı kurulması fikri ilk olarak 2009 yılında ortaya çıkmıştı.

AA

Etiketler: avrupa savcılığı, ab
Okunma Sayısı: 949
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.