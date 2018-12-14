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14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

AB: Brexit anlaşması yeniden müzakereye açık değil

14 Aralık 2018, Cuma 11:53
Avrupa Birliği, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını düzenleyen Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açık olmadığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten ayrılmasını düzenleyen Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açık olmadığını bildirdi.

AB Liderler Zirvesi ardından yayımlanan Brexit'e ilişkin sonuç bildirgesinde, üye devletlerin daha önce kabul edilen 585 sayfalık "ayrılık anlaşması"nın arkasında durduğu ve belgenin onaylanma sürecinin devam edeceği belirtildi.

Bildirgede, söz konusu anlaşmanın "yeniden müzakereye açık olmadığı"na dikkat çekilerek, "AB Konseyi, İngiltere ile gelecekte mümkün olan en üst seviyede iş birliği yapma arzusunu yineler. AB üyeleri, ayrılık anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından hazırılıklara başlamaya hazırdır. Böylece, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından müzakerelere en kısa sürede başlanması güvence altına alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

İngiltere ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır

AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlayan tedbir maddesiyle ilgili bildirgede, “AB Konseyi, tedbir maddesinin İrlanda adasında somut sınır uygulanmasına karşı ve Tek Pazar bütünlüğünü sağlamak için bir sigorta poliçesi olarak tasarlandığının altını çiziyor.” ifadesi kullanıldı.

Bildirgede, tedbir maddesinin başlatılmaması için AB'nin 31 Aralık 2020 sonrasındaki ilişkileri düzenleyecek farklı düzenlemeler içeren anlaşma üzerinde hızlı ve sıkı biçimde çalışmaya kararlı olduğuna dikkat çekilerek, "AB Konseyi, eğer tedbir maddesi başlatılırsa bu somut sınırın önlenmesini sağlayan müteakip bir anlaşma yapılıncaya kadar, geçici bir süre için uygulanacağının altını çiziyor. Böyle bir durumda, birlik tedbir maddesinin yerine geçecek müteakip anlaşmayı müzakere ve sonuçlandırmak için çaba gösterecek." ifadelerine yer verildi.

Brexit anlaşmasının "Tedbir maddesi"yle İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak. İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülkenin bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürmesi gerekiyor. 

AA

Etiketler: Brexit, İngiletere, AB
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