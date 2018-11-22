AB: Cezai ve adli işlemler masumiyet karinesine dayanmalıdır

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı" için Ankara'da temaslarda bulundu.

Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hahn, Türkiye'nin gazeteci, akademisyen ve Kürt siyasetçilere yönelik tavrını eleştirdi.

Birliğe katılacak ülkelerle ilişkilerin kurulmasında siyasi diyaloğun önemine dikkat çeken Hahn ayrıca, AB'nin gazetecilerin, insan hakları savunucularının ve sivil toplum aktivistlerinin tutuklanmasından rahatsız olduğunu söyledi. "Cezai ve adli işlemler masumiyet karinesine dayanmalıdır. Gazeteciler ve sivil toplum temsilcileri çalışmalarını yapabilmeli”diyen Hahn, geçen hafta akademisyenlere düzenlenen gözaltı operasyonları ile uzun bir süredir tutuklu bulunan iş adamı Osman Kavala davasına atıfta bulundu.

"Son iki yılda ilişkilerimiz her zaman kolay olmadı" diyen Hahn, bölgede istikrara katkı sağlayacak her türlü faaliyeti desteklediklerini belirterek, Türkiye'de geçen hafta bazı sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerin gözaltına alınmasına ilişkin kaygılarını dile getirdi.

AİHM kararında çifte standart yok

Federica Mogherini de akademisyenlerin gözaltına alınmasına da değinerek Halkların Demokratik Partsi (HDP) eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yakında serbest bırakılmasını umduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uyması gerektiğini kaydeden Mogherini, "Burada çifte standart yok. Yüksek standartlarımız var. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise AB'yi Türkiye'nin demokratik yollarla seçilmiş hükümetini devirmek amacıyla faaliyetlerde bulunanları savunmayı bırakmaya çağırdı.

AİHM 'Demirtaş serbest bırakılsın' demişti

İki gün önce HDP eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yaptığı başvuruyla ilgili olarak Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmeden AİHM, Demirtaş'ın tutukluğunun sona erdirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin almasını istemişti.