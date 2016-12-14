AB’den 15 Temmuz ve OHAL mesajları

Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye’de insan hakları ve hukuk devleti alanlarında yaşanan olumsuz gelişmelere dikkat çekerek üyelik müzakerelerinin ‘geçici olarak dondurulması’ çağrısını ihtiva eden tavsiye kararının ardından Avrupa Birliği dışişleri bakanları önemli bir toplantıda bir araya geliyor.

Toplantıya ilişkin olarak hazırlanan taslak sonuç bildirisinde sert eleştiri ve olumsuz tesbitler yer alsa da Türkiye’yle müzakerelerin ‘askıya alınması’ ya da ‘geçici olarak dondurulması’ yönünde bir ifadeye yer verilmedi. Sonuç bildirisi taslağında Türkiye’deki gelişmelere oldukça geniş yer ayıran Avrupa Birliği, demokratik, kapsayıcı ve istikrarlı bir Türkiye’yle ortak sınamalara karşı birlikte çalışma taahhüdüne bağlı olduğunun altını çizerek Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin siyasî ve ekonomik reformlar için çapa olarak kalması gerektiği vurgusuna yer veriyor. Derhal ve güçlü şekilde kınanan 15 Temmuz darbe girişimini Türkiye’de demokrasiye karşı doğrudan saldırı olarak niteleyen Avrupa Birliği, darbe girişiminden bu yana alınan tedbirlerin çapının genişliği, kolektif niteliği ve temel haklar ile hukukun üstünlüğüne ilişkin kötüleşmenin ciddî endişeye sebep olduğu tesbitinde bulunuyor.

Gerilemeler endişe verici

Bir aday ülke olarak Türkiye’nin demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel özgürlüklere saygı alanında en yüksek standartlara saygı duymasını beklemeyi sürdüren Avrupa Birliği, yargının bağımsızlığı ile işleyişindeki ve ifade özgürlüğü alanındaki gerilemeden endişe duyduğunu da metne yansıttı.