AB’den ABD’ye İran mektubu

AB, ABD’den İran’la iş yapan şirketlerinin yaptırımlarından muaf tutulmasını istedi. ABD’nin Avrupa’nın güvenlik çıkarlarını zedeleyecek adımlardan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB), ABD’den İran’la iş yapan şirketlerinin yaptırımlarından muaf tutulmasını talep etti. Fransa Maliye Bakanı Bruno le Marie sosyal medya hesabından, AB, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararı alan ABD’ye gönderdikleri ortak mektubu yayınladı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ya göderilen, Fransa Maliye Bakanı Le Marie, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini imzalı mektupta, ABD’nin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, “Her ne kadar ABD, İran nükleer anlaşmasından çekildiğini açıklasa da, bu anlaşmanın İran’ın nükleer silahlara erişimini engelleyecek en iyi seçenek olduğuna inanıyoruz” ifadesi kullanıldı.

‘Avrupa’nın çıkarlarını zedelemeyin’

İran anlaşmaya bağlı kalmaya devam ettiği sürece AB, Fransa, İngiltere ve Almanya’nın da uyacağına dikkat çekilen mektupta, “Müttefikler olarak ABD’nin Avrupa’nın güvenlik çıkarlarını zedeleyecek adımlardan kaçınacağını umuyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu. AB şirketlerinin İran’la nükleer anlaşma sağlandıktan sonra yaptıkları sözleşmelerin ABD yaptırımlarından muaf tutulması çağrısında bulunulan mektupta, İran’la bankacılık ve finansal kanalların da açık tutulması istendi. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs tarihinde, ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran yönetimine ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu.