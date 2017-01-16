"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

AB'den ABD'ye 'Kudüs uyarısı'

16 Ocak 2017, Pazartesi 22:55
Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma vaadiyle ilgili tartışmalara AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini de katıldı. Mogherini, "Tek taraflı eylemlerden, özellikle de dünyanın büyük kesiminde kamuoyu nezdinde ciddi sonuçlara yol açabilecek eylemlerden kaçınmak hepimiz için çok önemli" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma fikrine karşı çıkarak, bunun Arap dünyasıyla gerginliğe yol açabileceği uyarısını yaptı.

Mogherini, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma vaadine ilişkin soru üzerine Mogherini, "Tek taraflı eylemlerden, özellikle de dünyanın büyük kesiminde kamuoyu nezdinde ciddi sonuçlara yol açabilecek eylemlerden kaçınmak hepimiz için çok önemli" dedi.

"Delegasyonumuzu kesinlikle taşımayacağız"

ABD'nin büyükelçiliğini taşımasının özellikle Arap dünyası ve Asya ülkeleriyle sorunlara yol açabileceğini kaydeden Mogherini, böylesine bir kararın ne gibi sonuçları olabileceği konusunda ise açıklama yapmaktan kaçınarak, henüz resmi bir adım atılmadığına işaret etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1980'de aldığı ve İsrail'deki büyükelçiliklerin Kudüs'te olmamasını öngören 478 numaralı karara bağlı olduklarını vurgulayan Mogherini, "Biz kesinlikle Tel Aviv'de bulunan delegasyonumuzu taşımayacağız" diye konuştu.

"İngiltere ve ABD ticaret anlaşması yapamaz"

Mogherini, AB'den çıkma kararı alan İngiltere'nin ABD ile olası serbest ticaret anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Böyle bir anlaşmanın şu aşamada mümkün olmadığını belirten Mogherini, "Bir ülke AB üyesi olduğu sürece, ki İngiltere, referandumun üzerinden yedi ay geçmesine rağmen öyle, tek taraflı olarak üçüncü ülkelerle ticaret anlaşması müzakereleri yapamaz" dedi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'a konuşan Trump, göreve gelmesinin ardından ABD ve İngiltere arasında hızlı bir şekilde karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının sağlanacağının işaretini vermişti.

Okunma Sayısı: 403
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortaköy katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

    Millet vekilini arıyor

    Akil AKP'liler: Bu ısrar ülkeyi böler

    İsrail işgalindeki Filistin camileri

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    AB'den ABD'ye 'Kudüs uyarısı'

    Bahçeli: Milletten ümidini kesen CHP ummadık yollara sapmıştır

    İsrail Filistinlileri öldürmeye devam ediyor

    Diyarbakır'da polise bombalı saldırı: 4 şehit

    IŞİD militanları Deyr ez-Zor'da hava üssünü kuşattı

    Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'den randevu istedi

    Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş referandum için tarih verdi

    Trump'tan flaş NATO açıklaması

    Baraj suyu çekilince ortaya çıktı...

    Patentini aldı, seri üretimine başladı: Genç girişimciden dikkat çeken tasarım...

    Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Suriyeliler hakkında önemli açıklama

    Günde sadece 1 dolar için...

    Kötü bir miras bırakacak: Obama'nın 5 büyük başarısızlığı...

    163.3 milyar dolar dış borç ödenecek!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ortaköy katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı
    Genel

    Akil AKP'liler: Bu ısrar ülkeyi böler
    Akif ARSLAN

    Dini siyasete âlet etmek
    Cevher İLHAN

    Demirel, İncirlik’i ABD’ye kapatmıştı
    Genel

    Millet vekilini arıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu gerginlik ve tedirginlik niye?
    Faruk ÇAKIR

    Bindiğiniz dalı kesmeyin
    Ahmet BATTAL

    Tasarının geneli hakkında Can’dan bir görüş-2
    Caner KUTLU

    Doğruluğun inşası
    Ali FERŞADOĞLU

    Keramet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.