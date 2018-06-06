AB'den ABD'ye vergi misillemesi

Avrupa Komisyonu, ABD'nin Avrupa çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği gümrük vergilerine misilleme olmak üzere, AB'nin de temmuzdan itibaren belirli ABD mallarına ek vergi uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

Komisyon üyesi Maros Sefcovic bugün yaptığı basın toplantısında, "Komisyon gerekli prosedürü üye ülkeler ile eşgüdüm içinde haziran sonundan önce tamamlamayı ve böylece yeni vergilerin temmuzda uygulamaya girmesini öngörüyor" dedi. AB üyeleri, Washington'un attığı adımın yasal olmadığı görüşünde olan Komisyon'un, karşılık olarak 2.8 milyar euro (3.3 milyar dolar) değerinde Amerikan ihraç malına yeni vergi getirmesine toplu destek veriyor. Sputnik Türkiye

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