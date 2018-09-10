"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

AB'den İdlib uyarısı: Saldırılar, yıkıcı insani sonuçlara yol açacak

10 Eylül 2018, Pazartesi 15:30
Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve orta kesimlerindeki Hama illerinde düzenlediği hava saldırılarının yıkıcı insani sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Hava saldırıları sürüyor: İdlib ve Hama'da son 9 günde 29 sivil öldü

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, yaptığı açıklamada daha önce de İdlib'deki askeri operasyonlara son verilmesi çağrısında bulunduklarını anımsatarak, "Saldırı yıkıcı insani sonuçlara ve acıya yol açacak. Muhataplarımızla konuya ilişkin görüşmelerimiz sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen inisiyatifi desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

29 sivil öldü

Sivil savunma kaynaklarına göre, bu ayın başından itibaren İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 29 sivil öldü. En az 71 kişi yaralandı.

Söz konusu sürede, Hama'nın kuzeyinden Keferzita beldesinde bir sivil savunma merkezi ile Has köyündeki yer altı hastanesi ve Hama kırsalındaki Latamne beldesinde bir hastane, düzenlenen hava saldırısında hizmet dışı kaldı.

Öte yandan, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının bugün İdlib ve Hama illerinde sivil yerleşimlere, bir okula ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırıları sonucu 17 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

AA

Etiketler: ab, suriye, rusya, idlib, hava saldırısı
Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehit asker gözyaşları ve dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Yargıtay kararına itirazı reddedildi

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

    Basra'daki olaylara ilişkin yeni iç savaş endişesi

    Prof. Dr. Üçer'den 'Kerbela' mesajları...

    AB'den İdlib uyarısı: Saldırılar, yıkıcı insani sonuçlara yol açacak

    ''Yüz milyon pirinç tanesi sayın'' ödevi sosyal medyada gündem oldu

    İçişleri Bakanlığı "SMS" ile uyardı

    Hava saldırıları sürüyor: İdlib ve Hama'da son 9 günde 29 sivil öldü

    Pendik'teki rehin alma olayı sona erdi

    Erciyes, beyaz örtüyle kaplandı

    Tutuklanan şüpheli sayısı 9'a yükseldi

    ABD yönetiminden Filistin aleyhinde bir karar daha!

    NATO: Rusya agresifleşiyor

    Büyüme rakamları belli oldu

    Yeni yerine taşındı

    Vakıf Katılım'dan 'hatalı döviz kuru' açıklaması

    Ankara Valiliği'nden 'şarbon' açıklaması

    Bugün başlayan ''uyum haftası'' 14 Eylül Cuma sona erecek

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bediüzzaman’ın Menderes’e tavsiyeleri
    Genel

    Ankara'nın planı ne?
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’ın rivâyetlere getirdiği asil kriterler
    M. Said ZEKİ

    Şimdi hicret vakti
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Niçin istikbâle dâir farklı rivayetler var?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Neşriyat toplantımız
    Genel

    İdam kararlarına ilişkin BM'den Mısır'a çağrı
    Genel

    Nur Talebesi cemiyetin ve hayatın içinde olmalı
    Genel

    Büyüme rakamları belli oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.