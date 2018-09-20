AB'den İngiltere'ye Brexit baskısı

Avusturya'nın Salzburg kentinde 2 günlük gayriresmi Avrupa Birliği zirvesi kapsamında bir araya gelen Avrupalı liderler, İngiltere Başbakanı Theresa May'e Brexit konusunda ilerleme sağlanması için baskıyı artırıyor.

Avrupa Birliği'nde Brexit kapsamında İrlanda sorunu hala çözüme kavuşturulamadı. Ekonomik alanda da anlaşmazlıklar var. Zirvenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz Başbakan May'in Brexit ile ilgili yaptığı özellikle ekonomik alana yönelik önerilerin Ortak Pazar kurallarına uymadığı gerekçesi ile kabul edilemez olduğunu ifade etti. Macron tansiyonun giderek yükseldiğini, referandum sırasında verilen sözlerin aksine müzakerelerin oldukça yavaş ilerlediğini ifade etti. Ekim'de kritik AB zirvesi yapılacak Ekim ayında Brexit ile ilgili anlaşmaya varılması hedefleniyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasına 6 ay kala tartışmalar giderek yoğunlaşıyor. İngiltere Başbakanı Theresa May ve Avrupalı liderler İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ve gelecekte kurulacak ilişkilere yönelik anlaşmaya varmaya çalışacak. May AB'ye yeni önerilerde bulunacak İngiltere Başbakanı Theresa May, ekim ayında AB yetkililerine anlaşma sağlanması için yeni önerilerde bulunacak. Taraflar arasında anlaşma sağlanamamasının en büyük nedenleri arasında İrlanda sorunu da bulunuyor. May ile ikili görüşme gerçekleştiren Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ekim ayındaki Avrupa Birliği liderler zirvesinden sonuç alınamaması halinde 17-18 Kasım tarihlerinde olağanüstü zirve yapılabileceğini duyurdu. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise "anlaşmasız Brexit"e de hazırlıklı olduklarını söyledi. İngiltere, Mart 2019 tarihinde AB'den ayrılacak ancak müzakereler oldukça yavaş ilerliyor. Anlaşmasız Brexit ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. AA

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