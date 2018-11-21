"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

AB'den İtalya'ya ret

21 Kasım 2018, Çarşamba 15:46
AB, İtalya'nın 2019 bütçe taslağını reddederek, disiplin süreci başlatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), İtalya'ya 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle "Aşırı Açık prosedürü" adlı disiplin sürecini başlattı.

AB Komisyonu üyeleri haftalık Kolej toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda, yüksek kamu borcu ve 2019 taslak bütçesindeki açık nedeniyle İtalya'ya disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı konusu görüşüldü.

AB Komisyonu, toplantı sonrasında, İtalya'nın 2019 bütçe taslağında aşırı yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem alınmadığı gerekçesiyle disiplin sürecinin başlatılması kararı alındığını açıkladı.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larının (GSYH) yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ının altında olması gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

Alınan karar doğrultusunda, İtalya'ya "Aşırı Bütçe Açığı Prosedürü" işletilecek. Söz konusu prosedür sonunda İtalya'ya yönelik mali yaptırımlar uygulanabilecek.

İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonu'na gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı. İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar ve Büyüme Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

AB Komisyonu, 23 Ekim'de İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını, birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

AA

Etiketler: avrupa birliği, italya, ret
Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sıra KHK’lı öğretmenlerde

    Soğan fiyatları 'düşüş eğilimi'ne girdi mi?

    Erdoğan - Bahçeli görüşmesi 55 dakika sürdü

    4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı 15 Temmuz davasında karar belli oldu

    'Liyakat sorunu olduğu sürece yurt dışına göçler devam edecek'

    Dünya seyrediyor, İsrail yıkımı devam ediyor: Filistinlilere ait 14 dükkan daha enkaza dönüştü!

    'Kalkınmamız sanayinin dijital dönüşümü ile gerçekleşecek'

    "Çok güzel bir sahneydi"

    AB'den İtalya'ya ret

    Erdoğan daha önce 3 kez AİHM'e başvurmuştu

    Avusturya hükümetinden başörtüsü hakkında çağ dışı teklif

    EURO 2020 heyecanı: Türkiye, kura çekimine hangi torbadan katılıyor?

    Zonguldak'ta 3 işçinin cenazesine ulaşıldı

    OECD: Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,4 daralacak

    AKP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

    Güvenpark terör saldırısı davasında karar açıklandı

    Özelleştirilen şeker fabrikalarında üretim kayıpları arttı

    Daha fazla dikkat gerekiyor: Her 100 kişiden 90'ında çürük diş var

    Tereyağını ve peyniri hiç bu şekilde tüketmiş miydiniz?

    Türkiye'ye girişi engellenen kişi sayısı açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Farzlardan sonra 'kurtaran duâ'yı okuyor muyuz?
    Cevher İLHAN

    Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dinî denetim mi, kamu güvenliği mi?
    Genel

    AKP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadın ve erkekler değişirken...
    Genel

    ABD Kongresindeki Demokrat üyeler: 181 yıllık yasak kalksın
    Risale-i Nur'dan

    Karıncayı gözeten din, insanı ihmal etmez
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Basra nasıl harap oldu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.