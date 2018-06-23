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23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

AB’den şeffaf seçim uyarısı

23 Haziran 2018, Cumartesi 18:14
24 Haziran seçimlerini yakından takip eden Avrupa Birliği, hile iddialarına karşı seçimlerin şeffaf ve uluslararası standartlara uyumlu olması gerektiği uyarısı yaptı.

Ahval’in sorularını cevaplandıran AB Komisyonu sözcüleri AGİT temsilcilerinin seçimleri takip edecek olmalarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. İki AGİT temsilcisinin Türkiye’ye alınmadığı sorusuna ise şahıslarla ilgili vakalara ilişkin yorum yapmayacaklarını ancak bütün seçim sürecinin şeffaf olması gerektiğine işaret etti. AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakereleri ve Komşuluk Politikası’ndan sorumlu üyesi Johannes Hahn’ın sözcüsü Maja Kocijancic, yürürlüğe girecek yeni başkanlık sistemin çok ciddi sonuçları olacağına dikkat çekerek Venedik Komisyonu tavsiyelerinin dikkat alınması gerektiğini söyledi. Venedik Komisyonu, daha önce yaptığı açıklamalarda öngörülen başkanlık sistemini eleştirmişti.

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Etiketler: avrupa birliği, seçim
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